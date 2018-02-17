17 февраля в Чувашии пройдет День здоровья и спорта

Предстоящая суббота объявлена в Чувашии Днем здоровья и спорта.

В этот день в городах и районах республики желающие смогут бесплатно поплавать в бассейнах, покататься на коньках в крытых ледовых аренах, посетить тренажёрные и фитнес-залы. Любителей активного отдыха на спортивных площадках также ждут многочисленные физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, мастер-классы и открытые уроки.

Напомним, день здоровья и спорта проводится в республике ежемесячно с 2014 года. Соответствующий указ был подписан Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Сегодня в республике работают около четырёх тысяч спортивных сооружений, среди них 11 стадионов, 736 спортзалов, 67 бассейнов, 3,5 тысячи тренажерных и фитнес-залов.