Обсуждены вопросы сотрудничества Чувашии с Королевством Бахрейн

На полях Российского инвестиционного форума состоялась встреча Главы Чувашии Михаила Игнатьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Бахрейн в РФ доктором Ахмедом Аль-Саати.

В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества Чувашии с Королевством Бахрейн.

Михаил Игнатьев отметил, что Чувашия заинтересована в привлечении инвестиций в перспективные направления развития экономики региона. В республике созданы благоприятные условия для успешной реализации значимых проектов. Оказываются различные формы государственной поддержки инвесторам. Имеются готовые площадки для размещения новых производств. «В этом году завершаем строительство индустриального парка в сфере промышленного производства, инноваций. Для резидентов ставка налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения составляет 5% при нынешней ставке 12%, т. е. практически в два с половиной раза ниже. Созданные преференции позволяют предпринимательскому сообществу успешно развивать бизнес на нашей территории», – обратил внимание Глава республики.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн в РФ доктор Ахмед Аль-Саати рассказал, что Бахрейн развивает партнерские отношения с рядом регионов России. «Мы много слышали об успехах Чувашской Республики и состоянии инвестиционного климата в регионе. Хотим наладить с вами сотрудничество», – подчеркнул он.

Дипломатический представитель Королевства Бахрейн в РФ выразил намерение посетить Чувашию с тем, чтобы изучить возможности региона и развитие отраслей с целью налаживания дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает официальный портал органов власти Чувашии.