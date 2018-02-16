17 февраля в больницах Чувашии состоится День открытых дверей

17 февраля состоится День открытых дверей в медицинских организациях Чувашии и их структурных подразделениях. В этот день пациенты смогут проконсультироваться с врачами общей практики и узкими специалистами. Минздрав Чувашии публикует список медучреждений.

В Городской детской больнице № 2 с 8:00 до 13:00 обратившиеся могут получить информацию о состоянии здоровья ребенка, пройти консультации врачей-специалистов: врача-педиатра, невролога, офтальмолога, кардиолога, отоларинголога, сдать общеклинические анализы крови и мочи.

Республиканский наркологический диспансер «День открытых дверей» посвятит вопросам влияния алкоголя на органы человека.

Консультативный прием граждан по вопросам оказания медицико-психологической помощи. профилактики потребления психоактивных веществ, лечения и реабилитации больных с различными видами зависимости будут осуществлять врачи психиатры-наркологи, специалисты по социальной работе, социальные работники во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях диспансера будет осуществляться c 8.00 до 14.00 , тел. 23-41-67.

В детско-подростковом отделении врачи будут осуществлять внеплановый консультативный прием родителей и их детей с целью назначения необходимого лечения и профилактики (контактный тел. 62-63-63).

В Республиканском кардиологическом диспансере врачи-кардиологи будут вести прием пациентов с 08.00 до 13.00 часов. Записаться можно по телефону регистратуры: 62-00-25.

В Поликлиниках №2 и №7 Городской стоматологической поликлиники также состоятся Дни открытых дверей, в рамках которых будут организованы консультации врачей стоматологов-терапевтов, детского врача стоматолога, врача ортодонта, а также обучение гигиене полости рта взрослого и детского населения.

В Городской клинической больнице № 1 пациентам предоставляется возможность проконсультироваться у врачей общей (семейной) практики, специалистов узкого профиля, по направлению пройти диагностические исследования. Будет работать центр здоровья и кабинет диспансеризации.

В целях рационального использования времени и врачей, и пациентов, в четверг, 15 февраля, в 10-00 открыта запись на День открытых дверей по телефону: 8 (8352) 26-03-03 и в электронной регистратуре.

Напомним, что Дни открытых дверей организованы Минздравом Чувашии в целях улучшения качества оказания медицинской помощи, оптимальной организации обеспечения доступности первичной медико-санитарной, первичной специализированной медико-санитарной помощи населению. Каждый обратившийся сможет получить исчерпывающую информацию касательно состояния своего здоровья, в том числе проконсультироваться у узких специалистов. Пациентам необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.