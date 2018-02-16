Татьяна Акимова показала 15-й результат в индивидуальной гонке

16 февраля воспитанница чувашской школы биатлона Татьяна Акимова на Олимпийских играх в женской индивидуальной гонке пришла к финишу 15-й.

Спортсменка допустила два промаха и проиграла лидеру более трёх минут. Другая представительница России Ульяна Кайшева стала 24-й.

Олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 впервые в своей карьере стала 22-летняя шведская биатлонистка Ханна Эберг. Чисто отстрелявшись на всех четырёх огневых рубежах, новоиспечённая олимпийская чемпионка преодолела дистанцию за 41 минуту 7,2 секунды.

Второй стала Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, для которой эта серебряная медаль стала второй на этих Играх. Немка Лаура Дальмайер, уже завоевавшая здесь две золотые медали, заняла третье место.