Обсуждены перспективы сотрудничества Чувашии с немецкими партнёрами

На полях Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась рабочая встреча Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева и художественного руководителя фонда «Талант и успех» господина Ханса-Йоахима Фрая.

В конце 2016 года в рамках визита представителей бизнес-сообщества Германии в республику между Корпорацией развития Чувашии и господином Хансом-Йоахимом Фраем было подписано соглашение о сотрудничестве. Достигнута договоренность о проведении в Чувашии большого культурного мероприятия с приглашением предпринимателей из Германии и Австрии.

Господин Ханс-Йоахим Фрай выразил готовность воплотить в жизнь этот проект в текущем году. Он также отметил хорошие показатели социально-экономического развития региона.

Михаил Игнатьев сообщил, что Чувашия планирует расширять сотрудничество с Германией. Так, в прошлом году состоялась презентация экспортного и инвестиционного потенциала республики во Франкфурте-на-Майне. В апреле 2018 года запланирована новая бизнес-миссия в Германию.

Глава региона акцентировал внимание на успешном опыте реализации проекта немецкой компании Develey в Канаше, где с 2012 года функционирует завод по производству различных соусов и приправ.

Затрагивая тему культурного взаимодействия, руководитель региона отметил, что ведущие творческие коллективы и артисты республики выезжают на гастроли в страны Евросоюза. Также в прошлом году в посольстве России в Стокгольме состоялась презентация Чувашской Республики в рамках торжественного приема для представителей иностранного дипломатического корпуса, а также общественно-политических, научно-культурных и деловых кругов Швеции по случаю празднования Дня России.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев также пригласил господина Ханса-Йоахима Фрая на мероприятия, посвященные празднованию Дня Республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации Главы региона.

«Нужно дальше поэтапно двигаться к осуществлению задуманного», – заключили обе стороны.