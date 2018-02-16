В 2018 году Чувашия выделит не менее миллиарда рублей на экопрограммы

Как сообщило РИА-Новости 15 февраля, Чувашия выделит не менее 1 миллиарда рублей на экологические программы в 2018 году, сообщил РИА Новости Глава Чувашии Михаил Игнатьев на открывшемся в Сочи Российском инвестиционном форуме.

«За последние годы мы реализовали несколько экологических проектов. Это реконструкция очистных сооружений, водоканала Чебоксар и Новочебоксарска, который обеспечивает водой половину жителей республики, это строительство полигона для хранения твердых бытовых коммунальных отходов. Ни один завод не сбрасывает сегодня в Волгу неочищенные стоки — это правда. Поэтому мы говорим, что Чувашия — это регион для комфортного проживания. Мы подготовили проекты по городским округам, которые расположены в прибрежной зоне Волги, потому что все те сети, которые были построены в городах в советское время, практически исчерпали свой амортизационный срок эксплуатации», — рассказал Михаил Игнатьев.

Региону также предстоит поэтапно построить две мусоросортировочные площадки в Канашском и Шумерлинском районах.

«Через два года максимум мы закроем эту тему по всей республике, чтобы ни одна машина с мусором не сваливала свой груз в овраги или леса. По планам мероприятий и с учетом привлеченных инвестиций в этом году мы выделим на экологические программы не менее 1 миллиарда рублей, включая проект, который мы начали в Год экологии в 2017-м. Это рекультивация исторической свалки Пихтулино рядом с городом Чебоксары. Более 30 гектаров земли под свалкой мы хотим превратить в комфортную для жизни и проживания площадку», — подчеркнул Глава республики.

По его словам, благодаря участию в конкурсе, проект получил и федеральные инвестиции.

«Все идет своим чередом, согласно плану. Плюс мы работаем с нашими коммерческими организациями. Важно, чтобы они тоже следили за вопросами экологии, чтобы не было частных случаев выброса мусора, чтобы ни в воздухе, ни в воде не было превышения допустимой концентрации вредных веществ. Бдительность не теряем. Малые реки, леса, новые лесонасаждения — все должно быть под охраной. Более 400 родников у нас в республике, и мы их обустраиваем и восстанавливаем. От воды зависит наше здоровье. Природа — наше национальное достояние, и мы должны беречь и ее, и здоровье наших людей», — заключил Глава республики.