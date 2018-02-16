Кабинет Министров Чувашии и ПАО «Почта Банк» подписали Соглашение о сотрудничестве

15 февраля на полях Российского инвестиционного форума в Сочи подписано Соглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и публичным акционерным обществом «Почта Банк».

Свои подписи под документом поставили Глава Чувашии Михаил Игнатьев и Президент – Председатель Правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко. Об этом сообщает официальный портал органов власти республики.

В рамках реализации мероприятий Соглашения планируется уделить внимание развитию и внедрению современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории Чувашии. Предусматривается реализация программ кредитования физических лиц, в том числе отдельных категорий граждан и граждан пенсионного возраста. Кроме того, будут проведены совместные мероприятия в области повышения финансовой грамотности населения.

Отметим, в Чувашии уже успешно работают 90 точек ПАО «Почта Банк» в 30 населенных пунктах.

Глава республики Михаил Игнатьев подчеркнул, что развитие банковского сектора в сельских населенных пунктах имеет большое значение для жителей. «Мы успешно сотрудничаем с ПАО «Почта Банк». Две трети отделений связи Почты России, в которых внедряются банковские услуги, открываются в районных центрах и в сельской местности. Благодаря этому проекту банковские услуги жителям республики оказываются в шаговой доступности», – заметил он.

Сотрудничество с ПАО «Почта Банк» также будет способствовать экономической активности на территории всей республики. Реализация мероприятий Соглашения позволит создать новые рабочие места с достойным уровнем заработной платы, расширит спектр услуг, которые оказываются в почтовых отделениях.

Президент – Председатель Правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко выразил признательность Главе республики Михаилу Игнатьеву за оказанное доверие и конструктивное взаимодействие. «Нам комфортно работать в Чувашии», – подчеркнул он.

«Почта Банк» развивает три формата присутствия. Первый – флагманские клиентские центры. Они расположены на наиболее оживленных улицах крупнейших городов России. Их посетителям доступен весь спектр услуг банка. Два наиболее массовых формата присутствия банк реализует в отделениях почтовой связи. Здесь «Почта Банк» представлен клиентскими центрами, которые оборудованы банкоматами, где услуги оказывают банковские сотрудники, и окнами обслуживания граждан, где базовый набор финансовых услуг оказывают работники Почты России – агенты банка, при этом окна оборудованы терминалами, с помощью которых можно пополнить банковскую карту или снять с нее наличные средства, а также оплатить любую почтовую услугу, используя в том числе бесконтактные технологии.

«До конца 2018 года мы планируем открыть еще порядка 40 точек присутствия «Почта Банка» в Чувашской Республике, охватив тем самым треть отделений почтовой связи, более половины которых находятся в малых населенных пунктах региона. При этом мы уже присутствуем в таких небольших сельских поселениях, как Аликово, Атлашево, Василькасы, Икково, Сятракасы, Янтиково и т.д.», – отметил Дмитрий Руденко.