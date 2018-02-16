Расширен список рейтингового голосования по благоустройству в Чебоксарах

Администрация Чебоксар приняла решение расширить Адресный перечень территорий, который будет представлен на общегородское рейтинговое голосование 18 марта. Список был дополнен в связи с многочисленными обращениями горожан.

Напомним, что ранее по итогам предложений горожан, поступивших с 29 января по 9 февраля, сформирован перечень из шести общественных территорий для проведения голосования по отбору общественных территорий для благоустройства. В него вошли Театральная набережная, благоустройство спортивной фанзоны на Чебоксарском заливе; благоустройство кадетского сквера за АУ ДК «Тракторостроителей»; благоустройство набережной реки Волга (Московская набережная, места отдыха II и III этапы); строительство аллеи по ул. Айзмана в микрорайоне Альгешево; благоустройство лесного массива «Дубовая роща»; сквер К. Иванова, II этап.

Однако предложения продолжают поступать, причем фаворитов оказалось больше, чем предполагалось ранее. Горожане хотят видеть в числе благоустроенных сквер им. В. И. Чапаева на пр. Ленина, «Дорисс парк» на пересечении проспектов И. Яковлева и 9-й Пятилетки, сквер возле ДК «Салют» и создание парка культуры и отдыха в дубовой роще по ул. Ашмарина в мкр «Южный».

В администрации принято решение расширить адресный перечень территорий, предлагаемых к благоустройству в 2018 году. Таким образом, для рейтингового голосования в столице республики будет сформирован перечень из 10 общественных пространств.

На трех общественных пространствах, которые наберут наибольшее число голосов жителей города в ходе рейтингового голосования, уже в этом году будет выполнено благоустройство в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».