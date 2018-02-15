Сотрудничество между Чувашией и Крымом будет продолжено

15 февраля на полях Российского инвестиционного форума утвержден План мероприятий по реализации Соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2018–2020 годы.

Свои подписи под документом поставили Глава Чувашии Михаил Игнатьев и Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Напомним, Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве было подписано в сентябре 2014 года в рамках участия в Российском инвестиционном форуме.

Сергей Аксёнов выразил признательность Михаилу Игнатьеву, бизнесменам и жителям Чувашии за оказанную помощь полуострову Крым. Он выразил уверенность, что отношения между республиками, которые за последние годы получили новый виток развития, будут способствовать дальнейшему налаживанию взаимовыгодного сотрудничества. «У нас выстроены ровные братские отношения. Всегда чувствуем, что мы вместе», – отметил он.

Михаил Игнатьев обратил внимание, что результатом активного взаимодействия регионов является ежегодная положительная динамика товарооборота. Так, по итогам 2017 года товарооборот между Чувашией и Республикой Крым составил 385 млн рублей, что выше уровня 2016 года почти на 20%.

«Продукция электротехнического кластера Чувашии сегодня используется в строительстве линий энергомоста в Республику Крым. Связи Чувашии с Крымским полуостровом будут укрепляться», – подчеркнул он.

Предприятия Чувашии принимают активное участие в развитии энергетического комплекса Крыма.

Так, ООО «КомплектЭнерго» участвовало в строительстве первых линий энергомоста в Республику Крым. Была осуществлена комплексная поставка электротехнического оборудования производства НПП «ЭКРА». Продукцией из Чувашии оборудованы подстанции «Тамань», «Камыш-Бурун», «Кафа» и «Симферопольская».

В сооружении электросетевого энергомоста участвует ООО«НПП «Бреслер», ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод». Сотрудничество продолжается и в рамках строительства второй очереди.

В объеме продукции чувашских предприятий, поставляемой в Крым, наибольший удельный вес приходится на кондитерские изделия, изделия легкой промышленности, лакокрасочные материалы, металлорежущие станки, электротехническую продукцию.

Столовые более 100 школ, детских садиков и профтехучилищ Республики Крым оснащены оборудованием торговой марки «Abat» ОАО «Чувашторгтехника».

Из Республики Крым в Чувашию поступают вина, продукция химической отрасли.

Налажено взаимодействие между Чувашским государственным педагогическим университетом и Гуманитарно-педагогической академией, филиалом Крымского федерального университета, между Чувашским государственным институтом культуры и искусств и Крымским инженерно-педагогическим университетом.

В рамках реализации Плана мероприятий Соглашения о сотрудничестве на 2018–2020 годы предполагается расширение сотрудничество во всех сферах экономики.

Планируется создание условий для дальнейшего развития сотрудничества между субъектами хозяйственной деятельности регионов, обмена информацией между Чувашской Республикой и Республикой Крым о потенциале промышленных предприятий, формирование прямых связей между организациями продовольственного комплекса и производителями сельскохозяйственной продукции.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев также выразил признательность Главе Республики Крым Сергею Аксёнову за создание условий для развития межкультурного диалога. Национально-культурная автономия чувашей полуострова Крым является одним из самых многочисленных и активных объединений чувашей, проживающих за пределами республики. Об этом сообщает официальный портал органов власти республики.