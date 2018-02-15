В Чебоксарах пополнить Единую транспортную карту теперь можно онлайн

Заработала услуга ООО «Единая транспортная карта» онлайн-пополнения карт для безналичной оплаты проезда. Возможность пополнить карты онлайн реализована ООО «ЕТК» в сети Интернет, а также через сервис Сбербанк-онлайн.

При онлайн-пополнении карты для безналичной оплаты проезда денежные средства в счет оплаты сразу списываются с банковской карты плательщика.

Инструкция: найти в разделе «Остальное» пункт «Пополнение транспортной карты». Ввести 9-значный номер, указанный на карте, заменив первую цифру 0 на 1 (1XXNNNNNNN, где 1 — фиксированный символ, XX — серия, NNNNNNN — последние 6 цифр номера карты). Далее выбрать в открывшемся меню раздел «Сумма» и подвердить ее перечисление.

Оператор безналичной оплаты предупреждает: пополнение карты в среднем может занять от 24 до 48 часов, это зависит от сроков выгрузки перевозчиками мобильных терминалов кондуктора. Если мобильный терминал кондуктора не будет выгружаться перевозчиком, информация о пополнении карты пассажира не поступит на указанный терминал, а безналичная оплата проезда не будет реализована. Об этом сообщает Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары.