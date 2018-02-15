Готовимся к праздникам: Вкусные угощения и оригинальные подарки

Традиционно праздничную неделю в Чебоксарах с 21 по 25 февраля сопровождает «Всероссийская ярмарка». Щедрый ассортимент будет представлен в комфортабельном павильоне у гипермаркета «Мегастрой» на Марпосадском шоссе, 17.

Проект выставочного центра «УДМУРТИЯ» — «Всероссийская ярмарка» становится все больше известным в России. Сейчас в ее географии 16 городов. Чебоксарцев ярмарка порадует своим присутствием в четвертый раз. Она популярна в нашем городе — каждое мероприятие посещают 26000 человек. В этот раз в ярмарке принимут участие 70 предприятий из разных регионов.

«Всероссийская ярмарка в Чебоксарах» 2018 года традиционно богата интересными подарками и вкусными продуктами к праздничному столу. Щедр рыбный улов: чавыча, омуль, нерка, муксун и другие виды. Порадует жителей города и множество мясных деликатесов, различные виды сыров. Украсят застолье необычные сладости. Например, впервые на ярмарке в Чебоксарах будет представлен натуральный мармелад ручной работы в баночках с сосновыми шишками или апельсином и красным перцем. Вдобавок к ним различные виды халвы, щербеты, пастила, чурчхела и, конечно, коллекции чая и кофе.

Подарки к мужскому и женскому праздникам: посуда ручной работы, льняной текстиль, «умные» товары для дома и сада, сувениры из натурального камня, головные уборы, авторские пальто, изделия из кашемира, жакеты из шерсти, мужские рубашки, кожгалантерея…

Приятный подарок от «Всероссийской ярмарки» — розыгрыш* бытовой техники (холодильника, мультиварки и пылесоса) и призов от предприятий-участников.

Для участия в розыгрыше необходимо совершить покупку от 500 рублей на любом стенде ярмарки, получить купон, заполнить его и опустить в барабан. Начало розыгрыша — 25 февраля в 12.00.

Все жители и гости Чебоксар приглашаются за интересными покупками!

г. Чебоксары, павильон у гипермаркета «Мегастрой», Марпосадское шоссе, 17.

Режим работы:

21-24 февраля (ср.–сб.) 10.00–19.00,

25 февраля (вс.) 10.00–16.00.

vk.com/cheboksary_ya,

instagram.com/vsenayarmarky

* Сроки подачи заявок на участие в розыгрыше призов — с 21 по 25 февраля 2018 г. (до 11.00). Информация об организаторе, правилах проведения розыгрыша, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в группе ярмарки ВКонтакте: vk.com/cheboksary_ya, пункте приема купонов на территории мероприятия и по тел. + 7-912-856-10-28.

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Посетителей ярмарки порадуют самыми различными сладостями.

Огромный выбор рыбных деликатесов — чавыча, омуль, нерка, муксун и, конечно, разнообразная икра.