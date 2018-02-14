Анжелика Сидорова: «Это мой лучший результат в этом сезоне»

Анжелика Сидорова, представляющая Москву и Чувашию, одержала победу на чемпионате России по лёгкой атлетике в закрытых помещениях. Подопечная Светланы Абрамовой очень уверенно выступает этой зимой, выигрывая старт за стартом с отличными результатами.

На чемпионате страны в московском манеже ЦСКА она победила с лучшим результатом сезона в Европе и вторым в мире — 4.87. Это абсолютный личный рекорд спортсменки. Этой зимой выше прыгала только американка Санди Моррис (4.90). Второе и третье места с одинаковым результатом заняли Ангелина Краснова и Ольга Муллина. Обе прыгнули на 4.55.

«Выступлением сегодня довольна, это мой лучший результат в этом сезоне. До чемпионата мира ещё выступлю на турнире «Звёзды шеста» во Франции. Там соберутся все сильнейшие и все мои главные соперницы. А потом уже будем «подводиться» к зимнему чемпионату мира», — рассказала Анжелика Сидорова журналистам после победного выступления.