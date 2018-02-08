Стартует конкурс социальной рекламы «Пристегнись, Чувашия!»

12 февраля стартует республиканский этап конкурса социальной рекламы «Пристегнись, Чувашия!»

Конкурс проводится по трем номинациям:

— лучший социальный видеоролик;

— лучший социальный аудиоролик;

— лучшая печатная социальная реклама (листовки, плакаты, билборды).

С 22 января по 5 февраля в республике проходил первый этап Конкурса. Поступило более сотни работ, каждая из которых отличалась особой оригинальностью и изысканностью. С 12 февраля по 10 марта 2018 года будет проходить республиканский этап.

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА