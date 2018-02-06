В Чувашии проверяют чиновников и коммунальщиков

Невзирая на ранги и должности

К живому полезному диалогу призвал Глава Чувашии Михаил Игнатьев участников республиканской комиссии по противодействию коррупции. Разговор с госслужащими и участвовавшими в беседе посредством видеосвязи главами районов и городов и вправду получился серьезным. За несколько часов, что длилось заседание, не раз назывались выявленные факты коррупции среди представителей различных уровней власти. Напряженной в этом плане по-прежнему остается и сфера ЖКХ.

— Ни одно правонарушение у нас не проходит, никто нарушителей не прикрывает. Невзирая на ранги и должности, они привлекались и будут привлекаться к ответственности, — сразу же задал тон руководитель региона. — Но многое зависит и от того, как подаются такие материалы, устраивают ли из них шоу. Из-за этого у многих людей складывается впечатление, что должностные лица нечестно работают.

Как сообщил Юрий Васильев, руководитель Администрации Главы Чувашии, в республике регулярно проводятся антикоррупционные проверки государственных и муниципальных служащих. Так, в прошлом году к дисциплинарной ответственности привлекли 164 человека (в 2016 году — 128). Вопросы проверяющих вызвали, например, такие моменты, как несоблюдение требований по предотвращению конфликтов интересов, отсутствие уведомлений от служащих о склонении к совершению коррупционного правонарушения. Не спешат заявлять чиновники и о получении дорогостоящих подарков (таковыми считаются дары на сумму от трех тысяч рублей). В 2017 году, отметил Васильев, госслужащие отчитались всего об 11 таких презентах.

Количество проверок в отношении муниципальных служащих в Чувашии:

2015 г. — 38

2016 г. — 180

2017 г. — 236

«Наши проверки нацелены в основном на профилактику коррупции, — добавил Юрий Васильев. — Если сейчас мы не поправим служащих, в конечном итоге это может вылиться в уголовное дело. В большинстве случаев любая наша проверка или подтверждается, или выявляет какие-то нарушения».

В районах и городах республики по-прежнему много вопросов вызывает рост задолженности за предоставленные в аренду земельные участки и муниципальное имущество, а также организация госзакупок. По данным министра юстиции и имущественных отношений Чувашии Натальи Тимофеевой, сегодня в Чебоксарах и Новочебоксарске долг по аренде составляет почти 700 млн рублей, в районах — 27 млн рублей. Однако, несмотря на столь внушительные суммы, руководство муниципалитетов не спешит расторгать договоры с арендаторами и продолжает накапливать долги.

«Это говорит о бездействии должностных лиц, — дал жесткую оценку Михаил Игнатьев. — Санкции вы никакие не предъявляете, хотя в одностороннем порядке можете расторгать договоры уже после трех месяцев просрочки. А ведь это деньги, которые должны работать на благо жителей муниципалитета и пополнять его бюджет. Их можно направить на благоустройство дворов». По мнению руководителя республики, действовать с должниками нужно жестко: «Иначе они объявят себя банкротами, и бюджет ничего не получит. Суммы потеряются. Это и есть коррупционное проявление».

«Сумма долга в 39 млн рублей — огромная для Новочебоксарска, Чебоксары — 621 млн, Шумерля — 7 млн, Алатырь — 2 млн», — перечислял руководитель республики. Требуя разъяснить ситуацию с долгами по аренде, Михаил Игнатьев призвал к ответу руководство районов и городов.

— Почему не принимаем меры? Почему не расторгаете договоры? — обратился он к главе администрации Новочебоксарска Ольге Чепрасовой. — Миллионы дарим кому-то… Тем самым создавая неравные условия для предпринимателей. Кто-то честно работает, рассчитывается, а кто-то просто живет в шоколаде. Вы позволяете это, коллеги. За бездействие вас привлекут к ответственности.

Михаил Игнатьев пообещал ежеквартально отслеживать работу местных властей по взысканию задолженности. С таким же вопросом Глава Чувашии обратился и к главе администрации Чебоксар Алексею Ладыкову. По словам сити-менеджера, больше половины долга перед городом составляют неплатежи ООО «Коммунальные технологии» (368,4 млн рублей), и они только продолжают расти.

Едва ли лучше обстоят дела с проведением в районах и городах госзакупок. Как отметила заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Инна Антонова, в Козловском, Комсомольском и Ядринском районах наблюдается низкая конкуренция при организации закупок. У Комсомольского и Ядринского районов невысокая доля конкурентных процедур закупок. Кроме того, в 2017 году увеличилась доля закупок малого объема (до ста тысяч рублей), которые осуществляются по прямым договорам.

КСТАТИ

Одной из наиболее подверженной коррупции сфер в Доме правительства назвали жилищно-коммунальную отрасль. «Услуги в сфере ЖКХ — это выгодный бизнес, в котором есть и серые схемы, и вывод активов», — отметили члены комиссии. И если в целом по республике ситуация в этой сфере контролируется, отдельные организации ЖКХ имеют очень серьезные нарушения. Так, в Доме правительства напомнили о недобросовестной УК «Новэк», которую удалось совместными усилиями властей и правоохранителей вывести с рынка ЖКХ в Новочебоксарске. Печальный опыт имелся в Шумерле, Канаше.

Проблемным остается и ООО «Коммунальные технологии». Как сообщил прокурор республики Василий Пословский, была проведена совместная проверка прокуратуры республики и Управления ФСБ. Предполагается, что компания заключила со сторонней организацией договоры. В результате чего понесло расходы на сумму не менее 38 млн рублей, что негативно повлияло на его платежеспособность и привело к неплатежам за поставленный газ.

Прокурорские проверки выявили и другие факты незаконного вывода руководителями предприятий ЖКХ финансовых средств в аффилированные организации.