Новорожденный девочка, найденная в Чебоксарах, получает лечение

Новорожденная девочка поступила в в отделение реанимации новорожденных БУ «Городская клиническая больница №1» утром 2 февраля. Вчера она находилась в изоляторе. Девочку согрели, поместили в кювез, где поддерживается необходимая температура и влажность воздуха. Состояние стабильное, средней тяжести. Ребенок получает необходимое лечение.

Случай находится на контроле Минздрава Чувашии.

Напомним, новорожденную девочку нашли в мусорном контейнере между домами №№ 17 и 19 по улице Энгельса. Ее обнаружил местный житель, малышка была завернута в ткань. Мать, оставившую девочку, нашли. Проводится проверка.