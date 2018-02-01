Дважды маме в помощь

Материнский капитал готов «поделиться»

Новый год принес прибавление молодой семье из села Чурачики Цивильского района. 10 января, сразу после рождественских праздников, мама Алена Ефимова родила второго сына Артема. А на днях она пришла в Управление ПФ в Цивильском районе, чтобы подать сразу два заявления — на получение сертификата на материнский капитал и на ежемесячную выплату из средств капитала.

Напомним, впервые в этом году по инициативе Президента страны Владимира Путина нуждающимся в дополнительной поддержке семьям была предоставлена возможность получать ежемесячные выплаты из материнского капитала за второго ребенка. Чтобы получать эту денежную помощь, согласно Федеральному закону необходимо соблюдение двух условий: во-первых, второй ребенок должен быть рожден или усыновлен в 2018 году, во-вторых, доход семьи не должен превышать полуторакратного размера регионального прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

Поясним, прожиточный минимум трудоспособного гражданина в республике во втором квартале 2017 года составил 9330 рублей. Умножив эту цифру на полтора, получаем 13995 рублей. Если доход на каждого члена семьи не выше этой суммы, семья имеет право на ежемесячные выплаты в размере 8910 рублей из средств материнского капитала.

81,2 тыс. семей с двумя и более детьми в Чувашии получили материнский сертификат с начала действия федеральной программы, более половины из них распорядились средствами полностью

— Когда мы узнали, что можно таким образом распорядиться материнским капиталом, конечно, обрадовались, — призналась корреспонденту «СЧ» Алена Ефимова. — Свой дом у нас уже есть, а вот деньги сейчас не помешали бы. Артемке нужна коляска, теплые вещи, в будущем хотелось бы и детскую мебель обновить, а ведь у нас еще и старший сын Никита, он уже школьник, там свои траты…

Расходов у родителей впереди немало, при этом доход семьи весьма скромный. По словам управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Чувашии Розы Кондратьевой, получаемые средства родители вправе использовать по своему усмотрению: могут тратить на повседневные нужды или копить деньги на счете и использовать их потом, скажем, на ремонт.

— Надеюсь, такая возможность позволит полностью исключить желание граждан какими-то сомнительными способами обналичить материнский капитал, — отметила Роза Алексеевна. — Поддержка все-таки весомая.

Однако, семья из Чурачик — пока единственная, решившая ею воспользоваться, другие родители только интересуются, выясняют подробности. Листовки и памятки разосланы в роддома, детские сады, социальные службы. Впрочем, у родителей есть время подумать.

— Обратиться за ежемесячной выплатой в Пенсионный фонд или МФЦ можно в течение полутора лет со дня рождения ребенка, — разъяснила Роза Кондратьева. — Однако если заявление будет подано в течение 6 месяцев, выплату установят со дня рождения ребенка, позже этого срока деньги начислят со дня обращения.

Важно, что ежемесячная выплата производится в течение года. Затем мама по желанию может подать заявление снова, тогда она будет получать деньги еще полгода (до достижения ребенком полутора лет). В любое время можно приостановить выплаты и использовать средства маткапитала на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию мамы, социальную адаптацию детей-инвалидов.

Кстати

На сайте ПФ России в разделе «Жизненные ситуации»/«Материнский капитал»/«Как получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала» есть электронный калькулятор, помогающий узнать, есть ли у семьи право на ежемесячную выплату в выбранном регионе.

Фото Отделения ПФ России по Чувашии

Новая возможность распорядиться «маминым капиталом» станет хорошим подспорьем для молодых семей с небольшим доходом.