Кандидаты встречаются с доверенными лицами

А ЦИК закончил принимать подписи

Уважительно относиться к конкурентам, к людям с иной точкой зрения, но при этом продвигать свою повестку — такой совет дал действующий глава государства Владимир Путин своим доверенным лицам в качестве кандидата в президенты на выборах 18 марта 2018 года на состоявшейся в московском Гостином дворе встрече, сообщает ресурс Vesti.Ru. Путин призвал говорить о результатах только тогда, когда они есть, и напомнил народную мудрость: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!»

Любая избирательная кампания делится на несколько этапов, формальных — сбор подписей и другие, — и содержательного, приводит портал слова Путина. «Много уже сделано, кое-что не удалось сделать. И вот очень важно нам услышать, как люди оценивают все наши усилия по улучшению ситуации в экономике, в социальной сфере, здравоохранении, образовании, жилищной политике и так далее, и так далее».

При этом глава государства признал, что проблем очень много. А потому именно на содержательную часть нужно обратить сейчас особое внимание.

Другие кандидаты тоже проводят встречи со своими доверенными лицами, но основное внимание пресса в эти дни уделяет сдаче ими в Центризбирком собранных в свою поддержку подписей, необходимых для регистрации на предстоящих президентских выборах. Для регистрации в качестве кандидата на выборах президента России выдвиженцам от непарламентских политических партий необходимо представить в Центризбирком сто тысяч подписей. Закон разрешает сдать пять процентов сверх необходимого количества на случай, если при проверке будут обнаружены недостоверные автографы. ЦИК проверит по 60 тысяч подписей в поддержку каждого кандидата. Если в них обнаружится пять или более процентов брака, будет сделана вторая выборка в объеме 30 тысяч подписей, говорится на сайте «РГ». На проверку законом отводится десять дней, затем должно быть принято решение о регистрации кандидатов.

По сообщению «Российской газеты», сданные кандидатом в президенты РФ от «Российского общенародного союза» Сергеем Бабуриным папки с подписными листами были упакованы в восемь коробок в цветах черно-желто-белого флага Российской империи. Представитель избирательного штаба Бабурина сообщил «РГ», что в них ровно 105 тысяч подписей.

Подписные листы в ЦИК сдали Григорий Явлинский («Яблоко») и Борис Титов («Партия роста»). Представители Владимира Путина также сдали необходимое количество подписей в понедельник. Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) освобождены от сбора подписей как кандидаты, выдвинутые парламентскими партиями.

Прием подписей закончился вчера в 18.00. На момент отправки номера газеты «Советская Чувашия» в печать ЦИК еще не опубликовал официальную информацию о количестве сдавших подписи кандидатов. Но по сообщениям ТАСС, в последний день это сделали лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин и выдвинутая от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак.

Кандидат от Партии социальной защиты Михаил Козлов и участвующий в выборах как выдвиженец депутат Костромской облдумы Владимир Михайлов заявили, что не смогли собрать необходимые для регистрации подписи.

Кандидат от Партии социальных реформ Станислав Полищук сообщил, что собрал подписи, но решил не участвовать в выборах. О решении сняться с выборов заявила и выдвинутая от Народной партии России Ирина Волынец.

Михаил Андреев