Полицейские Чувашии решили вовлекать «трудных» подростков в спорт

Все будет хоккей!

Хорошая идея пришла в голову начальнику отдела профилактики Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии Алексею Афанасьеву. Как папа сыновей, он прекрасно знает, что может увлечь ребят в этом возрасте, поэтому предложил своим коллегам организовать соревнования для подростков из так называемой «группы риска».

Осенью оперативники на свои личные средства провели турнир на призы УКОНа по картингу, а зимой пригласили ребят скрестить клюшки на льду. Воплотить задуманное в жизнь оказалось не так уж и сложно. Хозяева катка на улице 40 лет Октября бесплатно предоставили ледовую площадку, известный журналист, возглавляющий общественное движение «Антидилер», Альберт Ильин через соцсети собрал средства на приобретение призов для победителей и участников. Кинотеатры «Каскад», «Тетерин-фильм» и «Синема 5» подарили билеты на фильм «Движение вверх». Более того, руководители «Синемы» выразили готовность регулярно выделять зал для тематических встреч стражей порядка с ребятами, у которых были проблемы с законом.

Предложение провести морозный субботний день на катке подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, восприняли с восторгом. Но ни они, ни их родители не ожидали, что ведущим мероприятия будет полицейский, да еще и на коньках! Полезен начинающим хоккеистам оказался и мастер-класс по владению клюшкой от тренера детской хоккейной лиги Павла Каверина. Всего в турнире участвовало порядка сорока «подшефных» полиции, причем с таким рвением, что мальчишки, чуть ли ни впервые взявшие в руки клюшки, едва не обыграли опытную команду одной из чебоксарских школ.Какому-то новичку доверили ворота, так тот, как на амбразуру, бросался на каждую летевшую в его сторону шайбу, стараясь не подвести команду.

Хоккей – игра горячая, не обошлось и без столкновений. Видя, что назревает конфликтная ситуация, подполковник Афанасьев взял «тайм-аут» и собрал все команды на разговор – напомнить о спортивном и неспортивном поведении. Кто-то из подростков обронил: «Мы же условники, нам все равно!» «Здесь нет никаких условников, – нашелся оперативник. – Сегодня мы все спортсмены».

Проигравших в итоге действительно не было. Пьедестал почета заняли три команды из Чебоксар и Новочебоксарска, но памятный подарок и билеты в кино получили все, как и массу положительных эмоций. Очень вкусной оказалась и каша, приготовленная полевой кухней. Выложившись на катке на все сто, юные хоккеисты не раз и не два подходили за добавкой.