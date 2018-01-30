Карта жителя Чебоксарского района «засветилась» на сайте ирландской компании

Кофе за чужой счет

Пока строитель из Чебоксар проходил медосмотр в больнице, на его мобильник пришло сообщение о покупке. Кто-то расплатился его «кровными» на сайте известной кофейной компании. Мужчина встревожился: ни в какие магазины он не заходил, тем более во Всемирной паутине, а карта все это время была при нем. После того, как сельчанин ее заблокировал, в банке сообщили, что почти 2700 рублей с его счета были переведены через сайт фирмы, головной офис которой расположен в Ирландии!

По информации отдела «К» МВД по Чувашской Республике, речь идет о вредоносной программе, которую, вероятно, по незнанию «скачал» потерпевший. Часто подобные «вирусы» маскируются под сообщения о необходимости обновления браузера и другие безобидные предложения. Чтобы не стать жертвой любителей кофе за чужой счет или других «халявщиков», оперативники советуют не пользоваться Интернетом в телефоне, привязанном к вашему банковскому счету, или отключить услугу, позволяющую виртуально управлять сбережениями.