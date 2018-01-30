«Нюансы» приворота

Обращаясь к ворожеям, можно нарваться на шантаж

Жительница Чебоксар, которую в последнее время очень тревожило поведение супруга, решила попросить помощи у жрицы черной магии. Дама с эффектной внешностью, объявление которой женщина нашла в Интернете, взялась решить проблему, только для ритуала приворота загулявшего мужа попросила клиентку прислать фото в неглиже.

Чего не сделаешь ради сохранения семьи? Чебоксарка сфотографировала себя в нужном виде и без задней мысли отправила кадр на страничку ворожеи в социальных сетях. Отношения с «благоверным» от этого лучше не стали, но пикантное фото неожиданно обернулось против доверчивой горожанки. Интернет-знахарка написала клиентке сообщение, что, если та немедленно не пришлет 10000 рублей, она осуществит рассылку «приворотной» фотографии всем знакомым потерпевшей. Требуемой суммы у той не оказалось, жертва шантажа перечислила около 2000 рублей, после чего поспешила в полицию. Вымогательницу ищут…