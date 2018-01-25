Как вылечить «легкие» города?

…На краю оврага кажется, что земля вот-вот уйдет из-под ног

Старейший городской парк Чебоксар «Лакреевский лес» и сегодня любим многими горожанами. Сюда приходят не только покататься на аттракционах, но и просто отдохнуть в тени вековых дубов, покормить озорных белок — просто на время уйти от городской суеты. И раньше зимой ребятня каталась на лыжах и санках, а летом веселой гурьбой бегала по узким тропкам живописных склонов дубрав. А какую чудесную землянику здесь собирали! Центральный парк с таким солидным лесным массивом почти в 40 га чебоксарцы нередко называли «легкими» города.

В 1990-е годы посетителей у парка заметно поубавилось, аттракционы требовали обновления, а о состоянии леса и вовсе некогда было думать. «Второе дыхание» Лакреевский получил в последние годы, когда в парке появилось креативное руководство. Отдыхающие отмечают: он преобразился, стал светлее, интереснее. А благодаря городской комплексной программе благоустройства городских парков здесь заменили асфальт, установили арт-объекты с подсветкой, указатели, скамейки, урны, провели ре-дизайн аттракционов, подключили систему видеонаблюдения, сделали многое другое. Летом 2017 года обновленный парк достойно отпраздновал юбилей — 60 лет.

Но если развлекательная зона парка благоустраивается, то с лесом не все в порядке. В редакцию обращаются инициативные горожане, озабоченные состоянием лакреевских дубов. Это известная проблема — дубравы Чувашии сохнут, среди причин этого явления специалисты называют и вспышки очагов насекомых-вредителей, и неблагоприятные погодные условия, и ухудшение экологии, и ведение хозяйственной деятельности.

При этом никто точно не знает, сколько дубов растет в «Лакреевском лесу», какая часть из них нуждается в «лечении» или особом контроле. Хотя в администрации парка заверяют, что управление экологии Чебоксар регулярно проводит обследование зеленых насаждений. Вырубка деревьев производится на основании ордеров-разрешений. И все же постоянные посетители лесного массива парка уверяют, что нередко замечают весной и летом свежие пеньки, обломанные деревца молодых берез и дубов.

Вообще всей республике стоит поучиться уважительному отношению к городским паркам в Европе, где буквально каждое дерево на счету. А у нас вся экологическая забота зачастую сводится к семинарам, круглым столам, разовым акциям по очистке леса или посадке деревьев. Безусловно, это хорошее, доброе дело, и низкий поклон тем, кто пусть малыми делами, но бережет красоту зеленых «островков» городов республики. И все же жителям Чувашии хотелось бы более комплексного подхода в сохранении и оздоровлении ее «легких», и дело не только в дубах.

На самом краю Лакреевского парка зияет огромный овраг, который с каждым годом разрастается все больше. Об этом нам сообщил чебоксарец Сергей Сергеев, душой болеющий за судьбу любимого парка. Здесь прошло его детство, здесь он и по сей день любит прогуливаться со своим внуком. «Чтобы понимать серьезность положения, нужно побывать на месте», — дал совет по телефону активист.

Около 118,4 тыс. га, или 21% от всех лесов республики, занимают дубравы, средний возраст дубов — 55 лет

…На краю обрывистого оврага глубиной метров в пятнадцать и в самом деле захватывало дух — казалось, земля вот-вот уйдет из-под ног. Не ровен час, забредет сюда любопытствующий лыжник да провалится — пугали тревожные мысли. Но больше впечатлили не внушительные размеры пропасти, а свисающая над ней часть металлического ограждения парка и длинные стволы дубов, провалившихся куда-то в бездну. Той же участи ожидает еще один лакреевский исполин, корни которого уже висят над оврагом.

Со стороны парка у обрыва установлена табличка, предупреждающая о возможном обрушении грунта, и протянута красно-белая лента. «Куда только не обращался, чтобы здесь поставили предупреждающий знак», — мельком заметил Сергей Александрович. Когда мы шли к оврагу, наш провожатый обратил внимание, что совсем недалеко новый микрорайон на Гладкова, который, кстати, теперь называется «Лакреевский». Почти у леса построена одна из самых больших школ города. Конечно, ее спортивные площадки и стадион огорожены, но что мешает отчаянным сорванцам перелезть через забор, спуститься вниз по склону, пройти всего несколько метров и наткнуться на обрыв…

Начинается овраг с крутого откоса, откуда выглядывает железобетонная труба. А на дне лежат ее обломки. По документам, присланным из управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации Чебоксар, этот водовыпуск, построенный еще в 60-е годы прошлого века, несет поверхностные стоки с территорий промышленных предприятий, расположенных по проспекту Ивана Яковлева, Президентскому бульвару и улице Гладкова. Причем неясно, кому принадлежит подземное сооружение и кто за него ответствен. Вытекающие сточные воды размывают грунт, вот овраг и разрастается, а «ничейная» труба со временем ломается в местах стыков, образуя на дне обрыва своеобразную железобетонную нарезку.

Опасным объектом заинтересовалась прокуратура Ленинского района Чебоксар. Поскольку большая часть оврага находится на частной территории, собственникам земли предъявлен иск о принятии мер по укреплению оврага. Судебное заседание должно состояться на днях. А вот хозяина водостока так и не обнаружили. По словам заместителя прокурора Ленинского района Эльвиры Столяровой, в суд было направлено исковое заявление о постановке администрацией Чебоксар данного объекта на учет как бесхозного имущества. В конце ноября суд удовлетворил требования истца. Так что в скором времени администрация города должна будет принять меры по надлежащему содержанию бесхозного водостока.

По мнению многочисленных жителей окрестных домов, не раз поднимавших эти вопросы на общественных советах, встречах с депутатами и обращавшихся с письмами в разные инстанции, будь дубравы старейшего парка на особом контроле органов власти, об их сохранении заботились бы куда лучше. Эксперты напоминают, что Лакреевский лес с 1978 года являлся памятником природы, но в 2016-м оказался в числе 65 природных зон Чувашии, которые из-за того, что в свое время не были приняты соответствующие документы и решения, лишились статуса особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Некоторым из них сейчас возвращают этот статус, но Лакреевскому лесу Минприроды республики предложено стать ООПТ местного значения.

В управлении культуры и развития туризма администрации Чебоксар, в чьем ведении находятся городские парки, считают такой шаг нецелесообразным, поскольку постановлением администрации города уже утвержден проект «Реконструкция парка культуры и отдыха «Лакреевский лес», предусматривающий работы по модернизации парка. Словом, если Лакреевский станет памятником природы, его дальнейшее преобразование будет невозможным, что, согласитесь, тоже не дело.

Однако еще неизвестно, что же для самого парка лучше — его обновление, которое так или иначе повлечет вмешательство в уникальную природу, или придание ему особого статуса, которое в итоге превратит его в настоящий лес. В последнем случае в соответствии со статьей 27 Федерального закона на территориях памятников природы и в границах их охранных зон устанавливается режим особой охраны территории и запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

В управлении культуры заверяют: Лакреевский лес за счет существующей площади располагает всеми необходимыми условиями для обитания и жизни диких животных. И при этом отмечают, вопрос организации и проведения государственного экологического мониторинга (в том числе мониторинг объектов животного мира и лесопатологический мониторинг) не относится к компетенции органов местного самоуправления.

Кто же будет решать вопросы улучшения экологической обстановки леса, от которого согласно исторической справке в прежние времена на запад тянулась могучая дубрава на 15 верст? Парк был создан на ее основе. Разве не в этом его изюминка? Сейчас много говорится о том, что волжская природа может привлечь туристов, не случайно приезжающие в Чебоксары гости называют столицу Чувашии «зеленым городом». Хочется надеяться, что наши парки будут развиваться с учетом дальнейшего улучшения экологической обстановки. И решение проблемы с разрастающимся оврагом — один из первых шагов к этому.

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За последние годы овраг рядом с Лакреевским лесом увеличился на десятки метров, грунт размывают сточные воды, пропасть грозит прихватить территорию старейшего чебоксарского парка.

СПРАВКА «СЧ»

Как сообщается на сайте Центрального парка культуры и отдыха «Лакреевский лес», возраст дубов, произрастающих на его территории, варьируется от 90 до 160 лет. Говорят, что один дуб 50-летнего возраста очищает воздух так же, как и тысяча молодых деревьев.