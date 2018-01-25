Росгвардия на боевом посту

Правопорядок под надежной охраной

Служебно-боевая деятельность отдела Росгвардии по Чувашии достаточно многогранна, сотрудники подразделений этого ведомства задействованы в поддержании правопорядка и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах.

Анализируя итоги прошлого года (при полном зале сотрудников и в присутствии Главы республики, представителей других властных, исполнительных, правоохранительных структур) начальник отдела Росгвардии Алексей Ежеев четко дал понять, что граждане республики могут трудиться, отдыхать и спать спокойно — руководимая им служба ответственно выполняет поставленные перед ней задачи.

Прошедший год был непростым, отметил начальник отдела. Несмотря на снижение преступности в целом, наблюдался рост преступной активности по отдельным направлениям, в том числе экстремистской направленности. Происходит адаптация тактики действий правонарушителей к мерам, принимаемым силовыми структурами. Реагируя на вызовы времени, подразделениями отдела Росгвардии принимались и принимаются все необходимые меры по недопущению ухудшения оперативной обстановки.

Подразделения ОМОН и СОБР успешно решали задачи при проведении специальных и контртеррористических операций, в ходе которых совместно с другими ведомствами было исполнено 500 заданий с привлечением более 6 тысяч сотрудников. При этом задержано 93 человека, подозреваемых в совершении преступлений, из них 9 — находящихся в розыске.

Одними из ярких подтверждений активной деятельности «гвардейцев» (вместе с МВД) служат проведенные операции по ликвидации организованной преступной группы на территории Алатыря, обезвреживание самодельного устройства по воспламенению бытового газа в Чебоксарах, задержанию опасных преступников, находящихся в федеральном розыске.

1881 мероприятие с массовым участием граждан, где поддерживали порядок подразделения Росгвардии совместно с МВД по Чувашии, прошло в республике в минувшем году.

Немалый вклад в охрану правопорядка вносят подразделения вневедомственной охраны, они обеспечивают безопасность более 9000 объектов, краж там не допущено. Наряды групп задержания по тревожным сообщениям сделали свыше 9000 выездов, по заявкам оперативных дежурных территориальных органов МВД — более 2000. На охраняемых объектах задержано 4829 лиц, в том числе 60 — находившихся в розыске.

А подразделения лицензионно-разрешительной работы отдела заняли первое место по Приволжскому округу ВНГ России (войска национальной гвардии). Отдел государственного контроля осуществил 34 проверки обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, 5 плановых и 2 внеплановых инспектирования подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. По итогам проверок вынесено 9 предписаний и составлено 6 административных протоколов.

Нынешний год, по словам Алексея Ежеева, станет годом совершенствования уже сделанных наработок. Росгвардия — служба еще молодая (сформирована в республике весной 2016 года) и необходимо сосредоточить усилия на совершенствовании боевой и мобилизационной готовности ведомства в целях гарантированного выполнения служебно-боевых задач в интересах государственной и общественной безопасности.

Безусловно, на особом контроле мероприятия по подготовке к обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения выборов Президента России, а также чемпионата мира по футболу. Касаемо чемпионата, в минувшем году в составе межведомственной группы уже проведено обследование объектов, на которых планируется проведение спортивных мероприятий.

По словам Ежеева, в связи с увеличившимся объемом задач, поставленных перед службой, в этом году планируется увеличить штатную численность ОМОН на 50 единиц и на 71 — вневедомственной охраны.

Глава республики Михаил Игнатьев отметил качественную службу отдела на самых ответственных участках, эффективную работу по обеспечению стабильной обстановки в регионе. «Вы четко справляетесь со своими обязанностями. От нашей с вами деятельности, конструктивного взаимодействия органов государственной власти, отдела Росгвардии и правоохранительных органов республики зависит доверие населения к органам власти», — отметил он.

Фото Максима Васильева из архива редакции

Подразделения ОМОН и СОБР успешно решают задачи при проведении специальных и контртеррористических операций.