В Чебоксарах открылся новый медицинский центр

Радость «Радужного»

Жителей Чувашии сложно удивить частными клиниками, однако открывшийся на этой неделе медицинский центр «Радужный» стоит особняком.

Микрорайон, именем которого назван медцентр, стремительно растет, его население насчитывает уже около пяти тысяч человек. По принятым в стране нормам, для взрослых, живущих в микрорайоне, необходимо два участка врачей общей практики, а для детей — один участок педиатрической службы. Построить здесь в короткие сроки отдельное лечебное учреждение у республики не было возможности, поэтому власти договорились с инвесторами «Радужного», что в клинике откроют офисы врачей для оказания первичной медицинской помощи людям, живущим поблизости. Значительной нагрузкой для центра это быть не должно. Как пояснила главный врач Надежда Журавлева, учреждение рассчитано на 500 посещений в смену.

На днях, по словам министра здравоохранения Владимира Викторова, медицинский центр получил лицензию, теперь дело за малым: необходимо прикрепить за ним жителей района и подписать необходимые документы с фондом обязательного медицинского страхования для оплаты затрат центра на оказание помощи прикрепленному населению.

На открытии Глава республики Михаил Игнатьев поздравил собравшихся жителей микрорайона с открытием нового лечебного учреждения и сообщил, что за первичной медицинской помощью им теперь не придется далеко ездить, а если понадобится лечение у узких специалистов, например, кардиологов или эндокринологов, то поликлиники и больницы Чебоксар придут им на помощь.

Также Глава Чувашии напомнил, что в прошлом году в микрорайоне «Радужный» открылся детский сад на 120 мест. А в соответствии с планом застройки в недалеком будущем здесь появится еще один детский сад на 240 мест и школа на 1100 мест.

Фото cap.ru