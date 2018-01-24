В Чувашии определена площадка встреч депутатов с избирателями

В качестве специально отведенного места для проведения встреч депутатов с избирателями определена площадка перед зданием бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственная киностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, д. 12а. Данное место прописано в постановлении от 24 января. Документ был принят в ходе заседания Кабинета Министров Чувашской Республики.