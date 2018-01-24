9 и 10 февраля музеи Чувашии можно будет посетить бесплатно

Чувашский национальный музей отметит свой 97 день рождения. В честь праздника 9 февраля музей В.И. Чапаева можно будет посетить бесплатно. Кроме этого, запланированы встреча с ветеранами-чапаевцами, видеомост «Где Чапаев – там победа», шашечный турнир по игре «Чапаев».

10 февраля бесплатное посещение будет организовано в Чувашском национальном музее, Музейно-выставочном центре, Музее чувашской вышивки, Литературном музее им. К.В. Иванова, Музее М. Сеспеля (г. Чебоксары) и Музее М. Сеспеля (Канашский район, д. Сеспель).