9 и 10 февраля музеи Чувашии можно будет посетить бесплатно

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашский национальный музей отметит свой 97 день рождения. В честь праздника  9 февраля музей В.И. Чапаева можно будет посетить бесплатно. Кроме этого, запланированы встреча с ветеранами-чапаевцами, видеомост «Где Чапаев – там победа», шашечный турнир по игре «Чапаев».

10 февраля бесплатное посещение будет организовано в Чувашском национальном музее, Музейно-выставочном центре, Музее чувашской вышивки, Литературном музее им. К.В. Иванова, Музее М. Сеспеля (г. Чебоксары) и Музее М. Сеспеля (Канашский район, д. Сеспель).

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