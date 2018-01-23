В микрорайоне «Радужный» открылся медицинский центр

Открытие нового медицинского центра состоялось 23 января. В мероприятии принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Центр будет оказывать первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям. Клиника располагает современным оборудованием, оснащена в соответствии с последними требованиями порядков и стандартов медицинской помощи, клиническими рекомендациями. Медицинская организация планирует работать не только в частном порядке, но и участвовать в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Главный врач медицинского центра «Радужный» Надежда Журавлева рассказала, что медицинский центр рассчитан на 500 посещений в смену. При нем будет работать дневной стационар на 12 коек. Прием будут вести врачи по 30 специальностям.

В настоящее время в микрорайоне «Радужный» проживает около 5 тысяч человек, в том числе 1200 детей. В скором времени население «Радужного» увеличится еще на 1200 человек.