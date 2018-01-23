Стрелок из Чувашии обиделся на приговор

Верховный суд республики оставил без изменения приговор в отношении молодого человека, стрелявшего по окнам троллейбуса.

В октябре прошлого года утром нетрезвый 21-летний пассажир автомобиля Chevrolet Cruze несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в троллейбус, проезжавший возле остановки общественного транспорта «Русский драматический театр» в Чебоксарах. По счастливой случайности никто из его пассажиров не пострадал.

За хулиганство с применением оружия суд приговорил молодого человека к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым, молодой человек в апелляционном порядке обжаловал приговор в Верховный суд. Там после рассмотрения жалобы с учетом обстоятельств совершенного преступления и позиции государственного обвинителя оставили приговор без изменения, сообщила прокуратура республики.