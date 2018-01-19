В Чувашии выбрали журналистов года

Названы лучшие имена и работы в республиканских СМИ

Накануне Дня чувашской печати Союз журналистов республики определился с победителями трех своих основных конкурсов.

Журналистская премия имени Семена Эльгера за 2017 год присуждена старшему редактору Национального радио НТРК Чувашии Алине Герасимовой — за цикл детско-юношеских радиопередач, направленных на сохранение родного языка, культуры и традиций чувашского народа, и редактору информационного отдела газеты «Грани» Ирине Павловой — за серию материалов на темы сохранения духовности, культуры и исторического наследия.

Обладателями премии имени Николая Никольского, которой удостаиваются журналистские работы о национальном возрождении и укреплении дружбы между народами, стали редактор журнала «Халах шкуле» (Народная школа) Олег Кульев и сотрудник Чувашского национального музея Наталия Захарова-Кульева. Их поощрили за освещение в печати вопросов этнокультурной самобытности чувашского народа.

Минувший год был в России Годом экологии, совпав с темой третьей журналистской премии в Чувашии. Премия имени видного журналиста Леонида Ивановича Ильина ежегодно присуждается за лучшие журналистские работы по проблемам сельского хозяйства и защиты природы. В этом году она присуждена корреспонденту отдела радиовещания ГТРК «Чувашия» Ирине Паргеевой — за цикл радиопередач по вопросам развития агропромышленного комплекса и охраны природы.

Журналисты «Советской Чувашии» разделяют радость и победу коллег, поздравляют их и от души желают дальнейших творческих успехов.

Чествовать лауреатов республиканских журналистских премий будут сегодня, 19 января, во время празднования Дней российской и чувашской печати во Дворце культуры имени Я.Г. Ухсая. Начало в 14 часов.