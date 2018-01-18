Новочебоксарск принял «Робофест-2018»

Роботы на старте

НОВОЧЕБОКСАРСК. Роботы-чертежники, перевозчики и гонщики вышли на городские робототехнические старты. Каждая машина выполняла определенную задачу, которую заложили в нее создатели — участники муниципального этапа «Робофеста-2018».

Состязания юных техников проводились в школе № 13 по трем номинациям: «чертежников» мастерили младшие школьники, «перевозчиков» — ученики 5-6-х классов, роботов, передвигающихся по заданному пути, готовили ребята всех возрастов.

Всего в соревнованиях приняли участие более двух десятков школьников, представлявших 13 команд. Причем среди любителей робототехники оказались не только мальчики, но и девочки.

Хорошие результаты показали участники из школ № 13, 19, 17, 14, ставшие победителями и призерами. Ребята из 13 и 19-й школ будут представлять Новочебоксарск в республиканских соревнованиях, которые состоятся 28 января в Чебоксарах.