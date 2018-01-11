Тезки из Новочебоксарска блеснули в США

Показали силушку богатырскую

Новочебоксарские парни Никита Михайлов и Никита Николаев попали в итоговый рейтинг интернет-издания «Советский спорт».

Их успешное выступление в финале самого масштабного соревнования в мире фитнеса Crossfit Games в августе прошлого года в США портал назвал одним из самых ярких событий в фитнес-индустрии в 2017 году.

«Два школьника из провинциального Новочебоксарска, 17-летний Никита Николаев и его приятель 15-летний Никита Михайлов, стали первыми русскими подростками, которые отобрались в финал Crossfit Games-2017 в США», — пишет «Советский спорт». По информации издания, ребята занимаются в одном кроссфит-зале в Чебоксарах. В кроссфит (так называется целый комплекс упражнений на силу и выносливость) они пришли несколько лет назад почти случайно — «чтобы подкачаться».

На поездку в США на финал Crossfit Games деньги ребятам собирали всем миром: сбор средств объявили в кроссфит-пабликах, свои пожертвования делали кроссфит-атлеты со всей страны. В результате выступлений в США Михайлов стал 11-м в своей возрастной категории, Николаев — 9-м.

«В каждый категории соревновались по 20 спортсменов, и выступление ребят из Новочебоксарска можно считать весьма неплохим дебютом», — отмечает издание.

Фото ok.ru

По шапке-ушанке «русских подростков» Никиту Николаева (слева) и Никиту Михайлова узнавали сразу.