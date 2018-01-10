В Чувашии изменился порядок расчета арендной платы за земельные участки

Изменения вступили в силу 11 декабря 2017 года постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.09.2017 №349.

Теперь размер арендной платы за земельный участок, являющийся государственной собственностью Чувашии и государственная собственность на которые не разграничена, на котором расположены здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, определяется в размере рыночной стоимости права аренды, определяемой в соответствии с законодательством России об оценочной деятельности. Ранее размер арендной платы за такие земельные участки составлял 10 % от кадастровой стоимости. Об этом напоминает Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашии.