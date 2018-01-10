Миллионы на хорошие дороги

Фонд развития моногородов возобновит финансирование проектов в Канаше

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в новом году в Чувашии будет отремонтировано 143 километра автомобильных дорог.

Как сообщают в Минтрансе республики, на реализацию проекта в 2018 году планируется направить 1461 млн рублей. Из них 730 млн рублей поступят из федерального бюджета. На эти средства намечено отремонтировать почти полторы сотни километров дорог в Чебоксарской городской агломерации, в которую входят Чебоксары, Новочебоксарск, Моргаушский и Чебоксарский районы.

В Минтрансе напомнили — в приоритетном дорожном проекте участвуют только 36 регионов Российской Федерации. В Чувашии в 2017 году объем финансирования проекта составил 1268 млн рублей, в том числе 625 млн рублей было получено из федерального бюджета.

Продолжатся работы в рамках проекта и в следующем году. Планируется, что в 2019-м бюджет проекта «Безопасные и качественные дороги» в нашей республике составит 1360 млн рублей. В том числе 680 млн рублей придут в Чувашию из федерального бюджета.