Снегоход «увез» полмиллиона

И танец учит жить в коллективе

Очередной жертвой интернет-мошенников стал 58-летний житель Чебоксар, решивший под Новый год сделать себе подарок — приобрести снегоход.

Мужчина нашел объявление о продаже техники на одном из сайтов. Связался с продавцом и сразу же по его просьбе оплатил предстоящую покупку — перевел на продиктованный счет 512 тысяч рублей. А потом пришлось срочно обратиться в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Чебоксары и сообщить, что он стал жертвой мошенников. Потому что продавец снегохода после получения денежного перевода исчез…

Коллаж «СЧ»