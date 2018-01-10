Рождество на лыжне

Эмоций и снега всем хватило

Светлый праздник Рождества Христова любители здорового образа жизни традиционно провели на лыжне. В этот день прошли ежегодные республиканские соревнования «Рождественская гонка» и 2-й этап Кубка Чувашии по лыжным гонкам.

Выпавший накануне снег и хорошая погода только прибавили желающих прокатиться на лыжах. На старты первых соревнований нового года вышли около 200 человек. Причем на лыжи встали не только жители Чувашии, но и спортсмены из Москвы, Якутии и Марий Эл. Местом проведения гонок, как и в предыдущие годы, стала лыжная трасса республиканской спортшколы олимпийского резерва № 2.

Спортсмены разыграли медали в четырех возрастных группах: среди юношей и девушек среднего возраста (2002-2003 годов рождения), старшего возраста (2000-2001 годов рождения), юниоров и юниорок, мужчин и женщин. В гонке свободным стилем мужская половина определила сильнейших на дистанциях 15, 10 и 5 км в различных возрастных категориях. Представительницы слабого пола выявили лидеров на дистанциях 10, 5 и 3 км.

Испытал лыжню и Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он пообщался с участниками, их тренерами, гостями из других регионов, поздравил с Рождеством и пожелал всем спортивных побед.

Добавим, республиканская «Рождественская гонка» проводилась в дни Декады спорта и здоровья. Она прошла во время новогодних каникул во всех регионах страны. По словам директора спортшколы № 2 Николая Николаева, в праздники специально подготовленные лыжные трассы различного уровня сложности были очень востребованы. Ежедневно здесь катались на лыжах 400–500 человек — от мала до велика.

фото cap.ru

«Рождественская гонка» стала первым стартом в новом году.

Подготовить лыжи можно было тут же, на трассе.