«Чувашкино» приглашает на фестиваль мультипликации

Государственная киностудия «Чувашкино» и архив электронной документации Чувашии приглашает жителей и гостей столицы на фестиваль мультипликационных фильмов «Зимняя сказка», который пройдет с 15 по 26 января.

Программа фестиваля:

Близард

США-Италия, 10 ч.

Режиссер – Левар Бартон.

Близард… Так зовут волшебного оленя, который служит Санта Клаусу. Новогодняя история для семейного просмотра.

Вовочка

Россия, 10 ч.

Режиссер – И. Мужжухин.

10-летний Вовочка – неутомимый выдумщик и озорник приезжает на Новогодние праздники с родителями на дачу. Благодаря невероятным похождениям Вовочки тихий подмосковный поселок превращается в место паломничества столичных журналистов. Фильм для семейного просмотра.

Ледяная внучка

Россия, 7 ч.

Полюбился Снегурочке деревенский гончар и захотела она стать обыкновенной девушкой и выйти замуж. Но она приглянулась коварному князю…

Морозко

Россия, 9 ч.

Режиссер – А. Роу

Из-за злой мачехи старик отвез свою дочь в лес, но добрый Морозко позаботился о бедной девушке.

Один дома – 3

США, 12 ч.

Режиссер – Крис Коламбус

Исчезла микросхема, содержащая сверхсекретные планы военного ведомства США. Только один человек знает место нахождения микросхемы – восьмилетний Алекс…

Рождественские сказки

Россия – США, 8 ч.

Щелкунчик. Снежная королева.

Рождественский переполох

Латвия, 8 ч.

Рождественская сказка о волшебстве и чудесах.

Снежная королева

Россия, 7 ч.

Режиссер – Г. Казанский

По сказке Г.Х. Андерсена

О том, как девочка Герда выручила из беды своего брата Кая, похищенного Снежной королевой.

Чудеса на Рождество

США, 12 ч.

Режиссер – Лэс Майфилд

Семейная комедия. Шестилетняя Сьюзен воспитывалась для жизни в реальном мире, где чудес не бывает. И вдруг… в городе в канун Рождества появляется настоящий Дед Мороз…

Элька

Россия, 10 ч.

Зимняя сказка о медвежонке по имени Элька и его друзьях.

Коллективные заявки принимаются по телефону 51-05-21 или 52-15-36.