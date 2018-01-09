«Чувашкино» приглашает на фестиваль мультипликации

Государственная киностудия «Чувашкино» и архив электронной документации Чувашии приглашает жителей и гостей столицы на фестиваль мультипликационных фильмов «Зимняя сказка», который пройдет с 15 по 26 января.
Программа фестиваля:
Близард
США-Италия, 10 ч.
Режиссер – Левар Бартон.
Близард… Так зовут волшебного оленя, который служит Санта Клаусу. Новогодняя история для семейного просмотра.
Вовочка
Россия, 10 ч.
Режиссер – И. Мужжухин.
10-летний Вовочка – неутомимый выдумщик и озорник приезжает на Новогодние праздники с родителями на дачу. Благодаря невероятным похождениям Вовочки тихий подмосковный поселок превращается в место паломничества столичных журналистов. Фильм для семейного просмотра.
Ледяная внучка
Россия, 7 ч.
Полюбился Снегурочке деревенский гончар и захотела она стать обыкновенной девушкой и выйти замуж. Но она приглянулась коварному князю…
Морозко
Россия, 9 ч.
Режиссер – А. Роу
Из-за злой мачехи старик отвез свою дочь в лес, но добрый Морозко позаботился о бедной девушке.
Один дома – 3
США, 12 ч.
Режиссер – Крис Коламбус
Исчезла микросхема, содержащая сверхсекретные планы военного ведомства США. Только один человек знает место нахождения микросхемы – восьмилетний Алекс…
Рождественские сказки
Россия – США, 8 ч.
- Щелкунчик.
- Снежная королева.
Рождественский переполох
Латвия, 8 ч.
Рождественская сказка о волшебстве и чудесах.
Снежная королева
Россия, 7 ч.
Режиссер – Г. Казанский
По сказке Г.Х. Андерсена
О том, как девочка Герда выручила из беды своего брата Кая, похищенного Снежной королевой.
Чудеса на Рождество
США, 12 ч.
Режиссер – Лэс Майфилд
Семейная комедия. Шестилетняя Сьюзен воспитывалась для жизни в реальном мире, где чудес не бывает. И вдруг… в городе в канун Рождества появляется настоящий Дед Мороз…
Элька
Россия, 10 ч.
Зимняя сказка о медвежонке по имени Элька и его друзьях.
Коллективные заявки принимаются по телефону 51-05-21 или 52-15-36.