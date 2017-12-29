«Скорая» станет теплее и маневреннее

Республиканская станция скорой помощи к Новому году получит подарок, ставший уже традиционным: 23 новеньких автомобиля, оснащенных всей необходимой аппаратурой для оказания медицинской помощи. Из них 17 машин — это полноприводные «Соболи» в северной комплектации, 5 — «ГАЗели-next» повышенного комфорта и один «уазик» повышенной проходимости.

В машинах высокие крыши, которые позволяют медикам работать без помех, также в любое время года сохраняется комфортная температура.

Надо сказать, что только часть этих машин будет использоваться в столице, а основное количество пойдет в районы. Республиканская станция скорой медицинской помощи объединяет сегодня 13 подстанций и 22 филиала, которые используют единую информационную сеть и оказывают помощь более 90% населения.

В начале нового года под ее юрисдикцию попадут медики Моргаушского, Аликовского, Урмарского районов. Там износ автомобильного парка очень высок, машины приобретались еще в 2006 году. После объединения новые автомобили появятся и в этих районах. Медицинская помощь сельчанам будет оказываться быстрее и качественнее. Кроме того, сотрудники «скорой» будут оснащены планшетами, чтобы уже в пути можно было заполнить все необходимые документы, а освободившееся время посвятить пациенту.

И если эти 23 машины пришли в республику по распоряжению Правительства Российской Федерации, то семь новых автомобилей скорой помощи, которые были приобретены за счет целевых средств республиканского бюджета, уже колесят по дорогам Чувашии с начала декабря.

К этому стоит добавить, что в республике круглосуточно работают сто врачебных и фельдшерских бригад, которые прибывают на вызов в городах в течение 10 минут, а в селах — 12-13 минут.

В планах присоединение еще двух районов, оставшихся пока за «бортом». Это бригады, работающие в составе Ядринской и Козловской ЦРБ.