В Чувашии полицейский сбил пешехода

В Моргаушском районе сотрудник полиции сбил пешехода. ДТП произошло около шести вечера в субботу, 16 декабря. От полученных травм 54-летняя женщина скончалась на месте.

Как сообщает пресс-служба МВД по Чувашии, наезд произошел на пешеходном переходе возле деревни Сидуккасы в Моргаушском районе. Сотрудник полиции управлял личным автомобилем «Фольксваген Пассат» во внеслужебное время. На место происшествия прибыли министр внутренних дел по Чувашии генерал-майор полиции Сергей Неяскин, следственно-оперативная группа МВД, сотрудники Следственного управления СКР по Чувашии и специалисты экстренных служб.

По данному факту руководством МВД по Чувашии назначена служебная проверка. Медосвидетельствование показало, что водитель иномарки был трезв. На время следственных действий министр Сергей Неяскин временно отстранил полицейского от занимаемой должности. В Следственном управлении СКР по Чувашии выясняют обстоятельства произошедшего.