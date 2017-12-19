«Великий русский никто»

Это новый альбом российского рэп-исполнителя Мэйти, который свой большой концертный тур завершит в родном Алатыре. Зрителей Михаил порадует своей новой программой, куда вошли треки из нового альбома и, конечно же, полюбившиеся песни. С этой программой наш земляк уже побывал во многих крупных городах России, Украины и Беларуси, везде его встречали тепло и радушно.

Сейчас Мэйти, он же Михаил Тютькин, живет в Москве. Его творческий путь начался в 2007 году, когда он написал первую песню под этим псевдонимом, основанным от инициалов собственного имени.

Необъяснимая грусть, которой пронизана каждая песня, красивый литературный рэп, искренние и живые истории — простого парня из небольшого городка уже после первого альбома «Записки юного врача» нарекли новым героем отечественной урбан-музыки. Музыкант имеет довольно неординарный стиль исполнения, отличный вокал помимо прекрасных авторских способностей. Кроме того, Мэйти — один из немногих рэп-исполнителей, кто помимо рэп-текстов пишет стихи и пишет хорошо.

Можно сказать, что Миша в первую очередь поэт, а потом уже исполнитель. Неудивительно, ведь в Алатыре Михаил учился в гимназии, где среди прочих предметов изучал стихосложение, хореографию, французский язык, эстетику. «Смерть близкого человека взбудоражила что-то внутри, я начал фиксировать свои тревоги. Затем первичная форма поэзии переросла в песни… » — признается Мэйти.