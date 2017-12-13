Первые в ПФО, седьмые в России

В опубликованном на днях осеннем экологическом рейтинге регионов России 2017 года наша республика занимает седьмую строчку, сохраняя за собой первое место в пределах ПФО.

А регионами с самой благополучной экологической обстановкой названы Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край, сообщается на официальном сайте общественной организации «Зеленый патруль».

Последнюю строчку рейтинга заняла Челябинская область. В список аутсайдеров также попали Свердловская, Московская и Иркутская области, Севастополь, Брянская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная область, Ленинградская и Нижегородская области.

Рейтинг «Зеленого патруля» рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется четыре раза в год по итогам каждого сезона. По итогам экологического рейтинга за лето 2017 года лидерами были те же регионы — Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край, а за весну 2017 года — Тамбовская область, Москва и Санкт-Петербург. Хуже всего дела с охраной окружающей среды обстоят в Свердловской и Челябинской областях, сообщает Минприроды Чувашии.