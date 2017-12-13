С арбалетом на охоту

На прошлой неделе инспекторы дирекции по охране животного мира и ООПТ Минприроды Чувашии в лесопосадках северо-западного района Чебоксар задержали браконьера, промышлявшего кабанов.

Человек, имеющий, кстати, охотничий билет, к делу подошел основательно. Чтобы приманить животных, заранее подкармливал их зерном, для засады соорудил на дереве охотничий лабаз. Вышел на промысел с арбалетом (с которым в нашей стране охотиться запрещено), дождался прихода стада кабанов и выстрелил. И почти сразу был задержан сотрудниками охотничьего надзора, проводившими рейд на этом участке. Ни одного подстреленного кабана в окрестностях не нашли. Инспекторы надеются, что ранить лесного зверя браконьер не успел.

На нарушителя, сообщают в дирекции, составлено два административных протокола — за осуществление охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов (штраф от 500 до 4000 рублей) и за применение недопустимых для использования орудий охоты (наказание — лишение права осуществлять охоту на срок от года до 2 лет).