Сначала убрали переход, а потом поставили забор

Отрезали путь

Во вторник днем на пути чебоксарцев, следующих от Дома печати к пригородному автовокзалу и обратно, в прямом смысле выросла стена. Перед железнодорожным переездом в двух местах появилось железное ограждение.

По правде говоря, препятствие пока не останавливает оторопевших пешеходов. Люди решительно перелезают через него и продолжают движение. Другого-то пути нет.

«Ограждение устанавливается по поручению начальника Горьковской железной дороги Анатолия Лесуна. Такое решение было принято им во время недавнего пребывания в Чебоксарах, — прокомментировал ситуацию заместитель начальника станции Чебоксары Александр Чуваев. — Вчера наши работники приступили к монтажу. Все действия мы согласовали с городской администрацией. Все это делается в целях безопасности. На этом километре через рельсы переходит очень много людей. Поток поездов в этом месте интенсивный, а в новогодние праздники их станет еще больше — будут ходить дополнительные пассажирские поезда. Таким образом мы хотим исключить несчастные случаи и травмы, которые, к сожалению, здесь бывали».

По словам железнодорожников, мера эта вынужденная и назрела давно. Прежние ограничения результата не принесли. «На установленный перед рельсами знак, запрещающий переход, наши люди не реагируют. Мы и контрольные посты выставляли, и сотрудники полиции там дежурили — все бесполезно», — считает Александр Чуваев.

Безопасность, безусловно, важна. Но как быть тем, для кого этот переход единственный путь на работу или домой? Тем более что с закрытием перехода у остановки «Дом печати» другого способа перебраться из одной части города в другую, не тратя при этом дополнительные полчаса, у людей не осталось…

«Во-первых, можно спуститься по лестнице, пройти по тоннелю и снова подняться, а во-вторых, есть еще подземный переход у автовокзала. Лучше лишние 10 метров пройти, чем попасть под поезд. Других вариантов пока нет», — дают рекомендации на станции.

«А сами вы пробовали там ходить?» — хочется задать вопрос этим добрым людям. Под сугробами скользкую лестницу нужно еще найти, а на узком тротуаре тоннеля пешеходы гарантированно попадут под брызги проезжающих машин. Остается шагать в обход…

Фото автора: Знаком наших людей не испугаешь. А железной оградой?..