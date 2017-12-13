Сначала убрали переход, а потом поставили забор

Отрезали путь
Во вторник днем на пути чебоксарцев, следующих от Дома печати к пригородному автовокзалу и обратно, в прямом смысле выросла стена. Перед железнодорожным переездом в двух местах появилось железное ограждение.
По правде говоря, препятствие пока не останавливает оторопевших пешеходов. Люди решительно перелезают через него и продолжают движение. Другого-то пути нет.
«Ограждение устанавливается по поручению начальника Горьковской железной дороги Анатолия Лесуна. Такое решение было принято им во время недавнего пребывания в Чебоксарах, — прокомментировал ситуацию заместитель начальника станции Чебоксары Александр Чуваев. — Вчера наши работники приступили к монтажу. Все действия мы согласовали с городской администрацией. Все это делается в целях безопасности. На этом километре через рельсы переходит очень много людей. Поток поездов в этом месте интенсивный, а в новогодние праздники их станет еще больше — будут ходить дополнительные пассажирские поезда. Таким образом мы хотим исключить несчастные случаи и травмы, которые, к сожалению, здесь бывали».
По словам железнодорожников, мера эта вынужденная и назрела давно. Прежние ограничения результата не принесли. «На установленный перед рельсами знак, запрещающий переход, наши люди не реагируют. Мы и контрольные посты выставляли, и сотрудники полиции там дежурили — все бесполезно», — считает Александр Чуваев.
Безопасность, безусловно, важна. Но как быть тем, для кого этот переход единственный путь на работу или домой? Тем более что с закрытием перехода у остановки «Дом печати» другого способа перебраться из одной части города в другую, не тратя при этом дополнительные полчаса, у людей не осталось…
«Во-первых, можно спуститься по лестнице, пройти по тоннелю и снова подняться, а во-вторых, есть еще подземный переход у автовокзала. Лучше лишние 10 метров пройти, чем попасть под поезд. Других вариантов пока нет», — дают рекомендации на станции.
«А сами вы пробовали там ходить?» — хочется задать вопрос этим добрым людям. Под сугробами скользкую лестницу нужно еще найти, а на узком тротуаре тоннеля пешеходы гарантированно попадут под брызги проезжающих машин. Остается шагать в обход…
Фото автора: Знаком наших людей не испугаешь. А железной оградой?..
2 Ответы
Подали жалобу в администрацию города в электронном виде, текст обращения можете прочесть ниже:
12 декабря на ж/д переезде в г.Чебоксары (а именно между остановкой «дом печати» и районом вокзалов и других НЕМАЛОважных социально-значимых объектов) установили металлическое ограждение для «непрохода» граждан через нее в целях «безопасности» по инициативе начальника Горьковской ж/д Лесуна А. с «СОГЛАСОВАНИЯ» АДминистрации города!! (уже и статью 13.12.17 в Советской Чувашкии по этому поводу опубликовали, но, к сожалению, ссылка на статью в СМИ в текст обращения не вставляется).
По словам начальника ж/д Лесуна А. «поток поездов в этом месте интенсивный», — ВЫ ЭТО СЕРЬЕЗНО?? Наибольший поток прохода населения через пути осуществляется в то время, которое не является интенсивным для поездов. И когда вообще на нашей тупиковой ж/д ветке был интенсивный поток поездов ??? На сегодня не появилось ни одного нового направления из нашего города. Если конечно это планируется, то почему бы не перенести ж/д вокзал на окраину города или просто не в центр города, как во многих городах.
В чем заключается забота о безопасности населения?
ЕЖЕДНЕВНО и ежечасно по этой дороге проходят жители города на работу, в школы, дет.сады.
Дорогу перекрыли, а альтернативы не создали!
Ссылаться на нижний переход по лестнице через тоннель как минимум неразумно! Во-первых, потому что данный путь никем не очищается (имею в виду лестницы), во-вторых, при спуске на дорогу неминуемо на человека осаждаются брызги, копоть и грязь от транспорта — нужно «это дело» тоже каким-то образом перекрывать, в-третьих, сами лестницы — Вы видели в каком они состоянии??? по ним невозможно спускаться, их угол наклона не соответствует нормам, очень крутой спуск. Подумайте о пожилых людях и родителях с детьми)
Предложение по проходу через подземный переход между автовокзалами тоже малоадекватен. Для начала убрали бы оттуда назойливых «БОМБИЛ» до Батырево и т.п. (такие перевозки граждан тоже с разрешения администрации города осуществляются???) Также данный путь не является «попутным» для основной массы пешеходов.
Просим пересмотреть действия управления ж/д и принять меры в интересах горожан.
Посмотрим, как быстро нам ответят
Просим всех заинтересованных быть активными и обращаться в органы исполнительной власти. Действуя вместе, больше шансов быть услышанными.
Сотни, если не тысячи людей ежедневно идут через этот переход на работу. Теперь, вместо того, чтобы сделать нормальный переход, у всех этих людей отобрали в среднем по полчаса. Потому что обход составляет отнюдь не десять метров, как нагло заявили автору демагоги со станции, а целый километр, причём по не сильно благоустроенным дворам.
К слову, мамы с колясками на этом переходе тоже встречались регулярно — им тоже в обход? Железнодорожники просто обязаны были сначала сделать переход, включая спуск для колясок, в т.ч. инвалидных, и защитный экран, отделяющий пешеходную дорожку от проезжей части, и только потом говорить о закрытии пути через рельсы!
Полный беспредел, который следовало бы назвать преступлением, но, боюсь, закон в данном случае недостаточно защищает интересы горожан…
Хотя… Посмотрите, в самом центре города оставлен ЕДИНСТВЕННЫЙ переход через пути — подземный у вокзала. Единственный — потому что лестницы путепровода переходом назвать нельзя даже на бумаге. Наверняка здесь есть нарушение градостроительных нормативов, в т.ч. с точки зрения МЧС и гражданской обороны.
И уж если городская администрация приняла у Чувашавтодора реконструкцию проспекта Яковлева без надлежащего благоустройства путепровода, то согласовывать закрытие перехода ну никак нельзя было!
Надеюсь на восстановление здравого смысла в этом вопросе.