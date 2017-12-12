Сегодня День Конституции Российской Федерации

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Основной закон нашего государства служит прочным фундаментом благополучия и развития страны. Будучи ядром всей правовой системы, он определяет государственное и общественное устройство России, закрепляет права и обязанности граждан.

Конституция 1993 года впервые за всю историю нашей страны была принята всенародным голосованием. Она провозгласила человека, его права и свободы высшей ценностью, стала основой для консолидации гражданского общества.

Опираясь на основной закон государства, на его незыблемые постулаты, российский народ уверенно проходит через трудности и испытания, справляется с острейшими вызовами времени. Мы гордимся современной Россией — свободной и великой страной, любим свою малую родину и стремимся сделать все возможное для их процветания.

Убежден, что уважение конституционных норм и принципов, осознание каждым гражданином персональной ответственности за судьбу Отечества позволят укрепить социально-экономический потенциал Чувашской Республики и всей страны.

От всей души желаю вам мирного труда, успехов в реализации намеченных планов и уверенности в завтрашнем дне!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев