В фундамент нового кадетского корпуса заложили капсулу

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На стройплощадке за ДК тракторостроителей ровными шеренгами выстроились воспитанники Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова и юнармейцы. С волнением посматривали на ребят родители и педагоги, с надеждой — ветераны и офицеры. Необычное построение во внеурочный час надолго останется в памяти мальчишек и девчонок — вчера они стали свидетелями торжественной закладки капсулы в фундамент строящегося нового здания для кадетов.

С небольшой сцены, возведенной прямо у котлована будущего Чувашского кадетского корпуса, к кадетам и их родителям обратились принявшие участие в церемонии полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич, Глава Чувашии Михаил Игнатьев, члены Попечительского совета корпуса. «Пройдет всего лишь год, и на этом месте будет современный, оснащенный по последнему слову техники кадетский корпус на 400 человек. Он позволит давать ребятам самое современное, конкурентоспособное образование. По его окончании, я уверен, ребята смогут поступать в самые лучшие военные и гражданские вузы. Очень важно, что в стенах кадетского корпуса мы будем растить не только будущих военных, но и патриотов», — отметил Михаил Бабич.

МИХАИЛ БАБИЧ, полномочный представитель Президента России в ПФО:

— Сколько ни призывай к патриотическому воспитанию, если не создавать материально-техническую базу, не готовить педагогов, вряд ли что-либо получится. Мы выполняем поручение Президента. В Чебоксарах заложен шестой кадетский корпус. Целый ряд регионов тоже ждут своей очереди. Министр обороны поддержал наше стремление продолжить строительство таких корпусов в ПФО. Объединив усилия, мы приняли решение не реконструировать старую, а построить в Чебоксарах новую школу. Она будет отвечать самым современным стандартам и образования, и воспитания, и спортивной подготовки. Учли пожелания родителей, которые хотели бы сохранить военно-морской профиль. Есть еще военно-морская авиация. С ребятами, которые хотят связать свою жизнь с флотом, мы будем проводить профессиональную подготовку в частях военно-морской авиации. Мы ставим задачу, чтобы с образованием, которое кадеты здесь получат, они могли поступить в любой вуз.

Решением министра обороны кадетский корпус в Чувашии будет иметь воздушно-космический профиль. Шефствовать над ним назначены Главное командование Воздушно-космических сил, Воронежский авиационный институт, Липецкий учебный центр. Как сообщил Михаил Бабич, нынешнее здание кадетского корпуса останется в системе образования Чувашии и патриотической подготовки молодежи. В ближайшее время общественности предстоит принять решение по его дальнейшему предназначению.

Полпред Президента в ПФО также обратил внимание на неслучайность выбора места для строительства нового корпуса. «Вместе со строительством будет проведено большое благоустройство всей парковой зоны, — заявил Михаил Бабич. — Здесь также будет возведен современный центр хоккейной подготовки — ледовый дворец. В нем будут заниматься как кадеты, так и все желающие».

— Для нас это историческое событие, мы строим будущее, — сказал Глава Чувашии Михаил Игнатьев. — Тема военно-патриотического воспитания востребована. На днях мы будем отмечать 55-летие со дня полета в космос легендарного сына чувашской земли, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. Такие люди, как он, — пример того, как надо любить свою Родину, как уважительно относиться к истории.

Михаил Игнатьев отметил, что в строительство кадетского корпуса, в том числе и на благоустройство территории, будет вложено более 1 млрд рублей. Он также поблагодарил родителей и педагогов за достойное воспитание детей в духе патриотизма. «Вместе с вами мы сделаем благое дело», — подчеркнул он.

Затем на сцене появились двое кадетов в строгой, специально сшитой для церемониала форме, десятиклассники Чувашского кадетского корпуса Владимир Чумаков и Алексей Бибуков. Они зачитали послание потомкам и поместили его в металлическую капсулу. Чеканя шаг, молодые люди проследовали к бетонному блоку, рядом с которым уже было припасено ведро раствора, мастерки и рукавицы. Почетного права положить первую порцию раствора удостоился ветеран, участник Великой Отечественной войны, кавалер трех орденов Красной Звезды 94-летний Петр Теплов. Затем за мастерки взялись Михаил Бабич, Михаил Игнатьев, начальник отдела Дальней и Военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил ВКС ВС России генерал-майор Александр Цылев.

Плиту с запечатанной в ней капсулой тут же поднял подъемный кран и установил в фундамент будущего здания. «Дай бог», — вздохнула родительница одного из кадетов, а другие спешили сделать селфи на фоне поднявшегося ввысь блока.

— Первый фундаментный блок есть, — тут же доложил генеральный директор подрядной организации ООО «Фирма «Старко» Андрей Александров.

С волнением наблюдала за процессом бабушка кадета Павла Камбулова Галина Красева, пришедшая на церемонию еще с одним внуком. Внимательно смотрели за происходящим и сами ребята. «Здорово, что школа будет такой большой, — говорит перешедший в седьмой класс Никита Илларионов. — Я рад, что там будет много хороших спортивных объектов, сейчас у нас только одно футбольное поле». «Эх, не успею пойти в новую школу», — немного сожалеет Артем Борисов, закончивший десятый класс. «У нас уже чемоданное настроение», — улыбаются педагоги Ольга Полетаева и Алена Михеева.

На нарядных кадетов с теплотой и любовью поглядывали убеленные сединами ветераны. «Расти, дорогой!» — по-отечески обнял худенького мальчонку в форме один из них. «Я рад и горд, что такая школа строится у нас, — едва сдерживает слезы участник Великой Отечественной войны Петр Теплов. — Это останется на века. Надеюсь, кадеты оправдают наше доверие и будут хорошими защитниками Родины».

КСТАТИ

В первой половине дня в сопровождении Главы Чувашии Михаила Игнатьева полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич посетил нынешнее расположение Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова в Чебоксарах по улице К.В. Иванова. Зданию уже 85 лет, и хотя оно поддерживается в нормальном состоянии, надлежащую подготовку кадетов в нем вести уже трудно. Поэтому школа в ближайшее время справит новоселье в другом месте.

Тем не менее свою миссию по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, подготовке к службе Отечеству на военном и гражданском поприще кадетская школа исполняет, говорила ее директор Татьяна Казакова гостям во время знакомства с учебным заведением. В нынешнем году ее окончил 21 выпускник, шестеро стали курсантами военных учебных заведений.

В ходе общения поднимался вопрос о приеме на учебе в военные заведения девушек. Как пояснили военные, по существующим положениям их в ограниченном количестве берут в два вуза Воздушно-космических сил. Что касается приема девочек в кадетские корпуса, то они также обучаются, в частности, в Пермском корпусе. Если создать необходимые условия, то почему бы и в другие не принимать, сказал Михаил Бабич.

Чебоксарские кадеты имеют давние связи с музеем космонавтики в Шоршелах. В эти дни идет подготовка к празднованию 55–й годовщины первого космического полета Андрияна Николаева. В этой связи Татьяна Казакова вручила Михаилу Бабичу бронзовую статуэтку космонавта-3 работы известного чувашского скульптора Петра Пупина.

Вячеслав Иванов

Фото Максима Васильева: Михаил Бабич и ветеран Великой Отечественной войны Петр Теплов заложили капсулу в первый блок фундамента.

Волнительный момент — укладка блока с капсулой потомкам. Фото Максима Васильева

Чувашский кадетский корпус имеет давние традиции. Фото Максима Васильева