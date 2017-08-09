Туристы добрались до Антальи, но одна семья осталась в Сочи

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ

Около двух часов кружил в небе самолет с пассажирами, собравшимися на отдых в Турцию.

Инцидент, напомним, произошел в субботу, 5 августа. По технической причине чартерный рейс с вылетом в 13 часов 40 минут из Чебоксарского аэропорта в Анталью был сорван. Сразу после взлета обнаружилась техническая неисправность, и воздушное судно, чтобы израсходовать топливо, принялось нарезать круги над близлежащей территорией. (Сажать с полными баками самолеты нельзя — это чревато катастрофой.)

Выработав топливо, самолет благополучно приземлился в том же аэропорту. По неофициальной версии, за стандартной формулировкой «техническая неисправность» скрывается разгерметизация кабины. Официальную же получим не скоро. Как сообщили в Минтрансе Чувашии, расследование данного инцидента ведет Приволжское управление Росавиации. Результаты обычно размещаются на сайте этого ведомства.

После незапланированной посадки иногородним туристам было обеспечено горячее питание и гостиница за счет авиакомпании. Местные разъехались по домам. На следующий день, точнее, в 2 часа ночи 6 августа, туристов все же отправили в турецкие края, но на самолете чуть меньшей вместимости. Поэтому нескольким пассажирам за счет туроператора предложили добираться до места отдыха через Нижний Новгород. А одна семья с маленьким ребенком, переволновавшись, вообще отказалась от Антальи. Зато согласилась отправиться поездом в Сочи — альтернативную путевку в Краснодарский край им выдала чебоксарская турфирма, в которой они обслуживались.

Из-за несвоевременного вылета люди потеряли половину суток уже оплаченного отдыха. Солидные туроператоры в таких случаях возмещают ущерб, предлагая бесплатно дополнительные туристические услуги, пояснил Валерий Федотов, член межведомственного Совета по развитию туризма в Чувашии.