Роковая любовь Святослава Федорова

В Чувашии никому не надо объяснять, чем знаменит этот ученый, — его здесь считают своим. Однако в жизни Святослава Федорова было много моментов, о которых почти не писали. И они помогают понять, как из обычного мальчишки вырос настоящий ученый-исполин, чьи заслуги признаны во всем мире.

У Святослава Николаевича столько достижений, что с трудом верится — вся его жизнь была борьбой, выдержать которую под силу было не каждому. В одиннадцать лет он стал сыном врага народа: его отца Николая Федорова, комбрига, командира 28-й кавалерийской дивизии, осудили по доносу на 17 лет. И Святославу пришлось доказывать, что он ничем не хуже других. В войну он мечтал попасть на фронт, но был слишком мал.

Молодой человек был фанатично влюблен в авиацию и даже осваивал навыки пилотирования в Ереванском подготовительном училище. Там он с матерью жил в эвакуации, но в 1944 году его перевели в спецшколу ВВС в Ростове-на-Дону. Там и случилась трагедия, которая в очередной раз изменила его планы на жизнь. Юноша спешил на праздник в училище, но сорвался с подножки трамвая и оказался в больнице. Ему ампутировали ногу…

Однако он никогда не считал себя инвалидом, тренируя свои тело и волю, усердно занимался спортом. Всю жизнь поддерживал себя в прекрасной физической форме, занимался верховой ездой. Лошади — особая любовь доктора, его детство прошло среди них, когда отец служил в Красной Армии. В юности он серьезно занимался плаванием и даже выступал на соревнованиях наравне со здоровыми спортсменами.

В 1958 году Федоров защищает кандидатскую диссертацию, изучает передовые методы проведения офтальмологических операций. И именно занятия наукой привели его в Чебоксары. В ту пору здесь работал филиал Московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, где активно исследовали катаракту. В столице Чувашии он делает первую операцию по замене больного хрусталика на искусственный, который изготовил технолог-лекальщик Чебоксарского агрегатного завода Семен Мильман. И об этой операции написали в газетах. Увы, слава принесла ему проблемы — отношения с руководством филиала осложнились, молодой доктор переехал в Архангельск, возглавил кафедру глазных болезней Архангельского медицинского института. И уже наработав опыт, оказался в Москве.

В 1986 году Московский НИИ микрохирургии глаза становится Межотраслевым научно-техническим комплексом (МНТК) «Микрохирургия глаза», по всей стране открываются филиалы. И первый филиал построили в Чебоксарах. По методике Федорова проведено больше 1,5 миллиона успешных операций по замене хрусталика. А сколько людей восстановили себе зрение благодаря разработанному им уникальному направлению — рефракционной хирургии, подсчитать вряд ли удастся.

Любовь к небу стала для ученого роковой, именно в полете 2 июня 2000 года оборвалась жизнь Святослава Николаевича…

Фото: В этом году Святославу Федорову исполнилось бы 90 лет, а первому филиалу его детища МНТК «Микрохирургия глаза» — 30.