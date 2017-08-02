Молочная река вернулась в налоговые берега

С самыми разными и порой весьма хитроумными попытками сэкономить на налогах сталкиваются сотрудники УФНС России по Чувашии. Одно из таких нарушений они выявили недавно в ходе выездной проверки организации, занимающейся закупкой молока…

По документам выходило, что проверяемая фирма имеет договор с организацией-поставщиком. Молочная продукция от нее поступала регулярно и в больших количествах. Но только поставщик оказался на поверку весьма сомнительным. Во-первых, у него отсутствовал управленческий и технический персонал. Во-вторых, не имел он необходимых производственных активов, транспорта и тому подобное.

Любопытен и руководитель данной фирмы, зарегистрировавший ее, как выяснилось, за вознаграждение. Бухгалтерские и прочие документы он не подписывал, финансово-хозяйственную деятельность фактически не осуществлял.

— Факты наглядно свидетельствовали: между поставщиком и покупателем осуществлялся формальный документооборот при отсутствии реальных хозяйственных операций, — говорит начальник контрольного отдела Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике Елена Софронова. — Все это не мешало фирме–покупателю с завидным постоянством предъявлять в налоговый орган вычеты по налогу на добавленную стоимость по приобретаемому молоку.

А было ли молоко и от кого же оно поступало на самом деле? Сбор и доставку молока в адрес проверяемой организации осуществляло третье лицо — некий индивидуальный предприниматель, причем продукцию он поставлял через последовательно созданные юридические лица, не уплачивающие в установленном порядке НДС.

В общем, организация-покупатель необоснованно получала налоговую выгоду в виде завышения налоговых вычетов по НДС путем включения в схему поставки молока организаций, формально являющихся плательщиками данного налога. Но реально получала его от лиц, не являющихся плательщиками НДС. В результате она сэкономила на налогах свыше 14 миллионов рублей, сообщают в УФНС по Чувашии.

Однако вольные молочные реки с кисельными берегами бывают только в сказках. Налоговые органы вернули недобросовестных «молочников» к реальной жизни, где каждый должен платить установленные законом налоги. Правда, фирма попыталась оспорить действия налоговиков в суде. Но Арбитражный суд поддержал позицию налоговой службы, и сэкономленные налоги были взысканы в бюджет в полном объеме.

Александр Петров