Лето в «Кванториуме» проходит с пользой

КАК УЛИТКА В БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ ПРИВЕЛА

Как из картофеля и лука добыть электричество? Чем улитка поможет роботам? Такие вопросы поставят в тупик любого взрослого, но не ребят, которые активно отдыхают в летней смене детского технопарка «Кванториум» в Чебоксарах. Недаром смены носят название «Интеллектуальные каникулы в «Кванториуме».

С начала лета прошли уже три смены, началась четвертая. Две недели ребята будут жить в режиме непрерывного познания, но не в форме привычных уроков, а в более современном варианте — мастер-классах, коллективных играх и экскурсиях. День в лагере юного интеллектуала начинается с восьми утра и длится до трех часов дня. И за это время нужно успеть многое в каждом блоке занятий — «Познавариуме», «Воображариуме» и «Интеллектуариуме».

Первый, «Познавариум», посвящен увлекательным занятиям на мастер-классах. Ребята осваивают робототехнику и IT-технологии, ищут альтернативные источники энергии, изучают нанотехнологии и многое другое. «Воображариум» включает в себя коллективные игры, где школьники проявляют нестандартное мышление и учатся общаться со сверстниками и взрослыми, а также популярные нынче квесты и флешмобы. А во время «Интеллектуариума» все выезжают на экскурсии — не только по городским музеям, но и на предприятия. Были и на швейной фабрике, и на предприятии электротехнического кластера, и на тракторном заводе.

МЕЖДУ ТЕМ

«Кванториум» в Чебоксарах вошел в тройку лидеров во всероссийском рейтинге детских технопарков.

Он обошел технопарки таких передовых в научно-технологической сфере регионов, как Татарстан, Московская, Томская области и другие.

Многие темы для творческого осмысления ребята берут из жизни.

— Один из наших ребят сломал ногу, но все равно приходит на занятия, — рассказала исполняющая обязанности директора «Кванториума» Ирина Гришина. — И благодаря этому перелому дети начали обсуждать: почему улитка падает, но не травмируется? И если она наращивает свой панцирь из жидкого муцина, можно ли получить вещество, которое поможет восстанавливать кости? Ребята так увлеклись этой идеей, что осенью мы собираемся предложить Федеральному центру ортопедии и эндопротезирования совместный проект в этом направлении.

Своеобразным итогом третьей смены стал длинный квест, когда ребята обошли все кванты, выполняя определенные задания и проверяя себя: чему научились, могут ли применить на практике?.. Задание зажечь светодиод с помощью картофелины и луковицы — как раз часть испытаний. Справиться с ним не так-то просто, но когда проблему удалось решить, радости не было предела. Значит, эти две недели прошли не зря. А малыши в это время аккуратно рисовали домики фломастером формата 3D. Когда он высох, с бумаги сняли затвердевшую краску, сложили стены и крышу, и нарисованный домик стал настоящим, объемным и разноцветным.

За первые три смены в лагере «Интеллектуальные каникулы в «Кванториуме» уже успели побывать 216 человек. А некоторые, «отработав» одну смену, остаются и на вторую или планируют вернуться сюда осенью на дополнительные занятия по полюбившимся предметам.

Фото автора: Пришлось поломать голову, чтобы получить электрический разряд из луковицы и картофелины.