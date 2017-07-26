«Живые уроки» нужны не только детям, но и родителям

ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ — ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

«Капсула времени» — так красиво и таинственно называется экскурсия, которую проводят для маленьких чебоксарцев по федеральному проекту «Живые уроки».

Как уже рассказывала «СЧ», этим летом детский образовательный туризм помог юным горожанам открыть для себя много нового и интересного в родных Чебоксарах. Особенно любят ребята пешие прогулки, во время которых узнают историю родного города, его улиц, парков и памятников. Не отстают и совсем маленькие — дошколята, с радостью бегущие на «Живые уроки», особенно если они проходят с элементами игры и загадки.

На Красной площади «на нулевом километре» вместе с родителями и педагогами собрались малыши из шести чебоксарских детских садов № 3, 27, 70, 72, 188 и 202.

— Смотрите, ребята, что у меня в руках, — начала экскурсию старший воспитатель детсада № 70 Марина Поздеева, — это карта, которая прибыла к нам из будущего!

И, конечно, мальчики и девочки — все в ярких бейсболках по цвету своего детсада — потянулись, чтобы рассмотреть карту. Она состоит из кусочков, как пазл. Нужно собрать ее и пройти по всем точкам, которые на ней указаны. Путешествие начинается!

И пусть оно проходит только по Красной площади, для маленьких туристов каждый объект на ней — настоящее открытие. Малыши узнали, что такое «нулевой километр» и почему он так называется, чем знаменит поэт Константин Иванов, памятник которому стоит рядом, кому посвящена Аллея спортсменов, как был создан мост, ведущий к монументу Матери, и многое другое. Много радости вызвала у ребятишек зеленая скульптура Чебурашки и Крокодила Гены. А попутно дошколята учились уважительно относиться к памятникам культуры, не наступать на газоны и не мять цветы, внимательно слушать экскурсовода.

Завершилось путешествие на высокой ноте — в Чувашском национальном музее. Малыши передали свою «капсулу времени» для будущих потомков. Среди других подарков — рисунки с изображением того, как будет выглядеть Чебоксарский залив в будущем. Все они разные, но объединяет их одно: это чистый, красивый, радостный город.

— «Живые уроки» проходят регулярно, и в них участвуют все образовательные учреждения города, — подытожила Марина Поздеева. — Этот проект важен не только для детей, но и для родителей, которые нас сопровождают. Часто говорят, что без «Живых уроков» сами мы в этот музей или парк просто не выбрались бы. Да и взрослые узнают много нового для себя. Детский образовательный туризм помогает понять самым юным, как прекрасны Чебоксары, воспитать гордость за родной город и любовь к нему.

Фото автора: У памятника Константину Иванову ребята узнали много интересного о его поэме «Нарспи».