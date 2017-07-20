Состоялось заседание организационного комитета по празднованию 55-летия полета в космос А.Г. Николаева

20 июля под председательством Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Ивана Моторина состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2017 году 55-летия полета в космос А.Г. Николаева.

В заседании приняли участие министр культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Алевтина Федорова, заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Ефремов, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Виктор Ковалев, заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики Алексей Кизилов, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Эльвира Матренина, заместитель главы администрации г. Чебоксары Алексей Маклыгин, заместитель главы администрации по социальным вопросам – начальник отдела культуры и социального развития администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики Владимир Алексеев и другие.

С основным докладом выступил министр культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев. Он отметил, что в соответствии с утвержденным планом основных мероприятий за первое полугодие 2017 г. в республике организовано и проведено более 200 мероприятий, в которых приняли участие около 5000 человек. Во втором полугодии культурно-просветительские мероприятия, посвященные этой дате, будут продолжены.

Константин Геннадиевич также доложил, что основное торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате, планируется провести в Чувашском государственном театре оперы и балета 11 августа т.г. В рамках мероприятия в фойе театра будет экспонироваться выставка, посвященная жизни и деятельности Андрияна Григорьевича Николаева, космонавтам-уроженцам нашей республики, достижениям в космонавтике.

В многофункциональном зале театра пройдет круглый стол «Вспомним август 1962 года» с участием ветеранов космонавтики, общественных организаций. Константин Геннадиевич сообщил, что ожидается участие в праздничных мероприятиях дочери А.Г. Николаева Алены Андрияновны Николаевой-Терешковой с семьей, дочерей П.Р. Поповича Оксаны Павловны и Наталии Павловны, Героя Российской Федерации Николая Бударина, летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Мусы Манарова, летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Бориса Волынова, первого вице-президента Федеральной национально-культурной автономии чувашей России Анатолия Григорьева и других официальных лиц. На торжественное мероприятие также планируется пригласить родственников А.Г. Николаева, проживающих на территории Чувашской Республики, представителей муниципальных районов и городов, ветеранские организации, отряды юных космонавтов, работников предприятий и организаций г. Чебоксары.

В настоящее время Минкультуры Чувашии для организации торжественного мероприятия сформирована режиссерско-постановочная группа, разработаны проекты сценариев и концепция выставки.

Министр культуры Чувашии в целях проведения мероприятия на высоком уровне призвал принять активное участие в организации мероприятия Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, Министерство здравоохранения Чувашской Республики, Администрации г. Чебоксары и Мариинско-Посадского района.

Иван Моторин отметил, что 55-летие полета в космос Андрияна Григорьевича Николаева – знаменательная дата для нашей республики, а также призвал провести празднование юбилейной даты на высоком организационном уровне.

Источник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики