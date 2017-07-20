Животные гибнут на трассах

ПРИРОДА ПОД КОЛЕСАМИ

24 июня, недалеко от остановки «Заовражное», на автотрассе легковушка сбила взрослую косулю. Животное, между прочим, занесено в Красную книгу Чувашии.

«У нас не то что зверям, людям перейти дорогу стало проблематично: настолько интенсивное движение, — вздыхает заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашии Владимир Кузюков и смягчает ситуацию: — Случилось это, конечно, непреднамеренно со стороны водителя. Косуля — животное стремительное, ее действия предугадать невозможно. В два прыжка может выскочить из придорожных зарослей — и под колеса, а у машин скорость немаленькая… К сожалению, такое бывает».

С начала нынешнего года под колесами автотранспорта на дорогах республики погибли три косули, восемь лосей и четыре кабана — итого 15 особей. (А уж лисиц и прочих мелких ежиков — не счесть. Они вреда автомобилям не причиняют, поэтому в сводках ГИБДД не фиксируются.) Сравним: за тот же период прошлого года погибли на дорогах 12 крупных животных (три косули, восемь лосей, один кабан). Так что простое провозглашение нынешнего года Годом экологии не спасает животных от печальных ситуаций. Наверное, надо принимать какие-то меры.

Минприроды Чувашии приняло решение установить вдоль автотрасс, окруженных густым лесом, рядом с имеющимися знаками дорожного движения упреждающие баннеры наподобие «Берегите лес от пожара!». Только на них будет обращение к водителям сбавлять скорость в утреннее и вечернее время, когда лесные звери особенно активны.

Ну а если у кого-то не развито чувство заботы о братьях наших меньших, их, возможно, остановит инстинкт самосохранения. Вот недавнее происшествие. Около двух недель назад ночью случилась авария на окруженной лесом трассе недалеко от города Шумерля. Авто с молодежью столкнулось с вышедшим на дорогу лосем. Погиб не только сохатый, но и двое пассажиров «жигуленка». Это свидетельствует о том, что машина ехала на высокой скорости.

Конечно, ДТП со сбитыми лесными обитателями влекут материальную ответственность по линии природоохранной структуры, но это, по словам Владимира Кузюкова, «малое утешение для природы». «В частности, возмещение ущерба за непреднамеренно погубленную косулю (его обязана выплатить компания, в которой застрахован автомобиль) — 20 тысяч рублей», — назвал он сумму.

Фото: В России обитает два вида косуль — европейская и сибирская. Представительница последнего вида занесена в Красную книгу Чувашии и ряда других регионов страны.